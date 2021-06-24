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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بحصر الأراضي والمباني غير المستغلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد اثناء الجوله

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحصر جميع الأراضي والمباني المخصصة للجهات المختلفة والتي لم يتم إستغلالها،  لإقامة مشروعات خدمية لصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده للإدارة الزراعية خلال جولته بمركز الداخلة، مساء اليوم،  يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز، موجها بعرض تقرير حصر هذه الأصول لتعظيم الإستفادة منها وحسن استغلالها.

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محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز الحرمين الطبي بمدينة موط

من جانب آخر افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أحدث مركز طبي بمدينة موط بالداخلة يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز.

 

حيث تفقد أقسام المركز المختلفة والتي تشمل عناية مركزة وعمليات وإقامة داخلية وعيادات خارجية متخصصة، موجهاَ بمراعاة جودة الخدمة الطبية المقدمة وتوفيرها بأسعار مخفضة للتيسير والتخفيف على المواطنين.

رئيس جامعة الوادي الجديد يستقبل رئيس فرع البنك الأهلي 

استقبل  الأستاذ الدكتور  عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد  اليوم الخميس السيد  أحمد  إبراهيم مخلوف مدير فرع البنك الأهلي بالخارجة بحضور السيد ماهر حسين عبد الجيد امين عام الجامعة المساعد 

واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء ما تضمه الجامعة من كليات كما تناول التعريف بالخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع  و بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والبنك الأهلى والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون خلال الايام القادمة 

وقال الدكتور  عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة إن لقائه بمدير فرع البنك الأهلي بالخارجة  يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة  وتماشيا مع نشر ثقافة الشمول المالى والتوسع في مجال التحصيل الإلكتروني

وأضاف ان  الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الجامعة والبنك الأهلى المصري في مجال خدمة المجتمع والتنمية المجتمعية المستدامة مشيدا بالدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الأهلي المصري فى المساهمة  المشروعات الكبرى التى تعود بالنفع على المجتمع ، مشيرا الي أن إدارة الجامعة تسعى إلى نشر الثقافة المصرفية والوعي لدى الطلاب  .

ومن جانبه أشاد  أحمد إبراهيم مدير فرع  البنك الأهلى بالخارجة بجهود الجامعة  وما حققته الجامعة من قفزات  فى مجال المنشأت  ومجالات خدمة المجتمع والبيئة ، مقدما الشكر لرئيس الجامعة والساده نواب رئيس الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على الطفرة الكبيرة التى  تشهدها جامعة الوادى  الجديد فى شتئ المجالات.

محافظ الوادي الجديد حصر الأراضي محافظة الوادى الجديد مشروعات خدمية استغلال الاراضى لصالح المواطنين

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