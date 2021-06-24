مايا مرسي: تنسيق كامل لإغلاق ملف ختان الإناث وتجريم مرتكبيها.. فيديو

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن هناك تنسيقا كاملا لإغلاق ملف ختان الإناث وتجريم مرتكبيها.

وأضافت "مرسي"، خلال لقائها ببرنامج "حديث العرب"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "حرصنا أن يكون هناك تنسيق كبير بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف، وأن تكون هناك لجنة وطنية تعمل على هذا الملف سواء في التوعية أو دراسة القوانين وطرحها، وذلك في سبيل القضاء على هذه الجريمة".



وأشارت: "التميز في قانون ختان الإناث، أنه سيتم فصل الطبيب أو الممرض الذي سيقوم بهذا العمل، وسيتم غلق المنشأة التي يتم تنفيذ هذه العملية بها"، مردفة: "سيتم معاقبة من يقوم بالترويج عن هذه العملية أيضا".

مايا مرسي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: رفع الحد الأدنى والأقصى لعقوبة الختان



ألقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة مصر خلال فعاليات الحلقة النقاشية رفيعة المستوى والافتراضية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول الجهود الحكومية الأخيرة في مجال القضاء على ختان الإناث ، وذلك عبر فيديو مسجل تم عرضه خلال الحلقة النقاشية.



حيث أكدت الدكتورة مايا مرسى خلال الكلمة أن مصر احتفلت منذ أيام قليلة باليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام في ظل موافقة مجلس الوزراء وإقرار البرلمان المصري ( بغرفتيه ) وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، موضحة أن التعديلات على القانون تضمنت حذف أي إشارة الى استخدام المبرر الطبي أو حالة الضرورة، وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة ، واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى خاصة بالمنشأة الصحية التي أجريت فيها الجريمة ، كما تم استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة بالحبس حتي أن لم تقع .

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن هذا القانون يعد هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التي صدرت في مصر لتجريم ختان الإناث، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008 وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.



مضيفة أن المؤسسات الدينية أيضاً قد أعلنت رفضها لهذه الممارسة الضارة ..حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا فى السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت فى إطار فهم غير صحيح للدين ، وأطلق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وثيقة ركزت على عدم موافقة الكنيسة الأرثوذكسية إطلاقًا على ختان الإناث ..وأنه لا يوجد له أي سند في المسيحية.

واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بالإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي انشات فى عام 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تعمل مع جميع أعضائها الممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية تحت شعار " احميها من الختان" .

نجحت الجهود المصرية فى إطلاق نداء عالمي فى مجلس حقوق الإنسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم.

وحظي هذا النداء، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع بوركينا فاسو وصندوقيّ الأمم المتحدة للسكان والطفولة، على دعم غير مسبوق من 136 دولة.

يأتي ذلك على خلفية الأهمية التى توليها مصر للقضاء على ظاهرة ختان الإناث واستكمالاً للجهود الوطنية ذات الصلة والتى توجت مؤخرًا بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون لتشديد العقوبات ذات الصلة بجريمة ختان الإناث، وتوسيع نطاقه ليشمل كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة.

وأوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن الدول المؤيدة للنداء العالمي قد اتفقت جميعا على ضرورة مواصلة الجهود اللازمة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث والحد من انتشارها ورفع الوعي بعواقبها وأضرارها الصحية والنفسية على النساء والفتيات.

وأضاف أن ختان الإناث جريمة لا يمكن تبريرها على أي أساس ديني أو ثقافي.

وشدد المندوب الدائم فى جنيف على الدور المهم للمجتمع المدني فى هذا الصدد باعتباره شريكًا مهمًا للحكومات يسهم فى رفع مستوى الوعي بالأضرار الصحية والنفسية لهذه الجريمة ومعالجة ضحاياها وكذا رفع الوعي بعواقبها للحد من انتشارها.

