عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلات 2021

الاستعدادات النهائية لحفل تامر حسني بالعاصمة السعودية الرياض

تامر حسني
تامر حسني

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، اظهر الاستعدادات النهائية لحفل الفنان تامر حسني، المرتقب مساء الليلة الخميس 24 يونيو، ضمن سلسلة حفلات الرياض، وذلك قبيل فتح الابواب للجمهور في مقر الحفل بأحد الفنادق هناك.

txt

تامر حسني يعتلى القمة بـ مليون جنيه.. ورامز جلال يحافظ على مركزه

txt

يسافر غدا.. تامر حسني يطير إلى الرياض استعدادا لحفله بالسعودية

وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في وقت سابق عن استعداداتها لبدء بيع تذاكر حفل الفنان تامر حسني، المرتقب بالعاسمة السعودية الرياض يوم 24 يونيو الجاري، عبر المتاجر الإلكترونية، ضمن سلسلة حفلات الرياض. 

كما كشفت روتانا المنظمة لحفل تامر حسني، بالرياض المقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إتاحة التذاكر للبيع إلكترونيًا  السبت 19 يونيو، بتوقيت السعودية، على أن يبدأ سعر التذاكر من 1000 ريال سعودي.

 

كليب افتح قلبك

أعلن الفنان تامر حسني عن طرح كليب أغنية "افتح قلبك" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كتب تامر حسني معلنًا قرب طرح الكليب حيث قال "انتظروا كليب (( افتح قلبك )) خلال أيام إن شاء الله كلمات منه القيعي الحان إيهاب عبد الواحد توزيع علي فتح الله تسجيل م/ هيثم راضي".

 

أغنية مش تمثال

ويستعد الفنان تامر حسني، لطرح أغنية بعنوان “مش تمثال” من فيلمه الجديد “مش انا”، وذلك يوم 23 يونيو، أغنية “مش تمثال” كلمات الشاعر: محمد القاياتي، والحان: محمد حمزة، وتوزيع: أمين نبيل.

 

برومو فيلم مش انا

وتمكن برومو فيلم مش انا ، من تحقيق رقم قياسي ليصل إلى 10 ملايين مشاهدة، ودخل البرومو إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب واحتل المركز الـ 7 من أصل 50 مركزا هم الأعلى مشاهدة فى مصر.

البرومو تم طرحة عبر القناة الرسمية للفنان تامر حسنى عبر موقع يوتيوب، وذلك تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة فى دور العرض السينمائية بعد فترة من التأجيل .

وكان الفنان تامر حسني شوق جمهوره لفيلمه الجديد “مش انا "، ونشر بوستر الفيلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

البرومو تم طرحه عبر القناة الرسمية للفنان تامر حسنى على موقع يوتيوب، وذلك تمهيداً لعرضه فى دور العرض السينمائية بعد فترة من التأجيل.

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

انستجرام السعودية تامر حسني الرياض الفنان تامر حسني استعدادات حفلات حفل

موضوعات متعلقة

التذكرة تبدأ من 1000 ريال.. داليا مبارك تجري بروفاتها استعدادا لحفلها بالرياض..غدا

وصول عبدالله الرويشد إلى الرياض استعداد لحفل الغد

ديانا كرزون تنشر الصورة الأولى لمولودتها سلمى

أفكر اليوم في جميع الناس .. هند صبري تتسلم شارة وشهادة نوبل

إلهام شاهين صائدة الجوائز.. بدأت مشوارها بـ 70 جنيها وقدمت 100 فيلما

مشاكل النجوم الخاصة على الملأ.. تراشق بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج.. طليقة تميم يونس تتهمه باغتصابها

أخبار الفن|حقيقة ظهور عادل إمام بـ لحية بيضاء.. مرض زوجة نبيل الحلفاوي

في ذكرى ميلاد علي الشريف.. كيف تغيرت حياته داخل المعتقل السياسي؟

ترشيحاتنا

القاهرة الخديوية.. الإسكان: الانتهاء من تطوير ميدان طلعت حرب والأوبرا نهاية 2021

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

مديرية الزراعة بالنوبارية : 50% من عنب مصر موجود بالنوبارية..فيديو

وزيري: القطع الأثرية المضبوطة بـ فرنسا ستعود إلى مصر خلال أيام ..صور

برلين 2 ..المجتمع الدولي ينتفض لإنقاذ ليبيا ..وتعهدات بإزاحة المرتزقة من المشهد

الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غير قادرة على التحرك.. تطور في حالة دلال عبد العزيز.. خاص

شاهد .. لحظة القبض على الإخواني علاء حساسين وبحوزته قطع أثرية

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

"الشرقية للدخان" تكشف موعد زيادة أسعار السجائر الجديدة .. فيديو

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

السعودية.. إجراء عاجل بشأن الوافدين الي المملكة

سقوط برلماني إخواني سابق يتزعم عصابة للإتجار فى الآثار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

دراسة تكشف .. حقيقة فاعلية لقاح فايزر ضد دلتا كورونا

فيديو

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ