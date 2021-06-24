الاستعدادات النهائية لحفل تامر حسني بالعاصمة السعودية الرياض

حفلات 2021

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، اظهر الاستعدادات النهائية لحفل الفنان تامر حسني، المرتقب مساء الليلة الخميس 24 يونيو، ضمن سلسلة حفلات الرياض، وذلك قبيل فتح الابواب للجمهور في مقر الحفل بأحد الفنادق هناك.

وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في وقت سابق عن استعداداتها لبدء بيع تذاكر حفل الفنان تامر حسني، المرتقب بالعاسمة السعودية الرياض يوم 24 يونيو الجاري، عبر المتاجر الإلكترونية، ضمن سلسلة حفلات الرياض.

كما كشفت روتانا المنظمة لحفل تامر حسني، بالرياض المقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إتاحة التذاكر للبيع إلكترونيًا السبت 19 يونيو، بتوقيت السعودية، على أن يبدأ سعر التذاكر من 1000 ريال سعودي.

كليب افتح قلبك

أعلن الفنان تامر حسني عن طرح كليب أغنية "افتح قلبك" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كتب تامر حسني معلنًا قرب طرح الكليب حيث قال "انتظروا كليب (( افتح قلبك )) خلال أيام إن شاء الله كلمات منه القيعي الحان إيهاب عبد الواحد توزيع علي فتح الله تسجيل م/ هيثم راضي".

أغنية مش تمثال

ويستعد الفنان تامر حسني، لطرح أغنية بعنوان “مش تمثال” من فيلمه الجديد “مش انا”، وذلك يوم 23 يونيو، أغنية “مش تمثال” كلمات الشاعر: محمد القاياتي، والحان: محمد حمزة، وتوزيع: أمين نبيل.

برومو فيلم مش انا

وتمكن برومو فيلم مش انا ، من تحقيق رقم قياسي ليصل إلى 10 ملايين مشاهدة، ودخل البرومو إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب واحتل المركز الـ 7 من أصل 50 مركزا هم الأعلى مشاهدة فى مصر.

البرومو تم طرحة عبر القناة الرسمية للفنان تامر حسنى عبر موقع يوتيوب، وذلك تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة فى دور العرض السينمائية بعد فترة من التأجيل .

وكان الفنان تامر حسني شوق جمهوره لفيلمه الجديد “مش انا "، ونشر بوستر الفيلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

البرومو تم طرحه عبر القناة الرسمية للفنان تامر حسنى على موقع يوتيوب، وذلك تمهيداً لعرضه فى دور العرض السينمائية بعد فترة من التأجيل.

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.