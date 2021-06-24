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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من 280 لـ 269 طبقا للأعلى..الصحة تعلن آليات القبول بـالثانوية الفنية للتمريض

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، آليات القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض، للعام الدراسي الجديد 2021/2022، لطلاب الشهادة الإعدادية، موضحة أنه نظرا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» طبقا لتعليمات مجلس الوزراء، وتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم التجمعات، حفاظا على الطلاب، جرى التأكيد على أن يكون القبول وتقديم الملفات، بالمدارس الثانوية الفنية التمريض، طبقاً لكل مركز إداري على حدة بواسطة ولي الأمر.


وأضافت الوزارة في مستند رسمي لها، أنه سيجري تقسيم الدرجات لمجموعات، طبقا لأعلى المجاميع على أيام منفصلة، موضحة أن يكون تقديم الطلاب الحاصلين على مجموع 280 حتى 275 لمدة 3 أيام، ويكون تقديم الطلاب الحاصلين على مجموع 274 حتى 269 لمدة 3 أيام، وهكذا على باقي الدرجات تباعا. 

وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا المستجد فنية التمريض المدارس الثانوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية للتمريض

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