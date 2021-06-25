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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 8 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في سوهاج

اعلاف حيوانية
اعلاف حيوانية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ضبط أعلاف حيوانية مجهولة المصدر 

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 8 أطنان "أعلاف حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر البالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص - بمحافظة سوهاج). 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع . 

الثروة الحيوانية الامن العام اعلاف حيوانية صحة المواطنين مجهولة المصدر جرائم الغش التجارى

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