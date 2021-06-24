ميدو يهنئ سلة الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري

هنأ أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق ، فريق كرة السلة بالنادي بالفوز على فريق الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من نهائي دوري السوبر للسلة.



وغرد ميدو عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏‏مبروووووك رجال الزمالك ‎#ملوك_الصالات ".



وفاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، على الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيا أحمد مرعي، بنتيجة 74 - 69، في إطار ثالث لقاءات سلسلة الدور النهائي لدوري السوبر.

وانتهت الفترة الأول بتقدم الاتحاد السكندري على الزمالك بنتيجة 20-12، إلا أن الزمالك نجح في الرجوع إلى المباراة ليشهد منتصف اللقاء مناصفة من الفريقين مع تفوق الزمالك في عدد النقاط .

وتقدم الزمالك في نهاية الفترة الثانية 34-28، ليستحوذ على اللقاء المثير ويبقى متقدما لنهاية المباراة .

وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الزمالك على الاتحاد السكندري 50-46 للزمالك .

واشتعلت المباراة في دقائقها الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز (74)-(69) ليحقق الزمالك الفوز الثاني له في مجموع المباريات

نتيجة المباراتين السابقتين

وخسر الزمالك أمام الاتحاد السكندري في أولى جولات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 56 / 83 فى المباراة الأولى، بينما تمكن فريق الزمالك من الفوز في ثاني مواجهات دور نهائي دوري السوبر أمام نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 80/70.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري السلة بعد الفوز على الجزيرة 3/0 في مواجهات best of 5، بينما تأهل الاتحاد السكندري بعد الإطاحة من الأهلي بالفوز على الأحمر 3/0 في منافسات نفس الدور