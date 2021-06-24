الزراعة: 7 مليارات جنيه إجمالي قيمة الأسمدة الموزعة على المزارعين

مشروعات الوزارة..

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تهتم بقطاع الزراعة بصورة كبيرة، نظرًا لأهميته على الاقتصاد المصري ككل، خلاف تأثير هذا القطاع على عدد كبير من المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تعظيم الإنتاجية الزراعية، من خلال زيادة المساحات المزروعة، وهذا واضح في مشروع الدلتا الجديدة أو مشروعات تنمية سيناء، او تخصيص الرئيس لـ9 مناطق لثروة الداجنة.



وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المال والناس"، المذاع على فضائية "دريم"، أن الدولة تعمل على مساعدة الفلاح المصري من خلال تعظيم إنتاجية الأرض الزراعية ، لافتَا إلى أن مراكز البحوث استطاعت استنباط بعض الأصناف التي تنتج كميات كبيرة، وتم العمل على تطوير الري الحقلي، وتوفير الموارد المائية، وهذا من شأنه زيادة العائد على الفلاح.



ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن الدولة المصرية قامت بتوزيع أسمدة بأكثر من 7 مليارات جنيه على المزارعين خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن هناك الكثير من القوانين لخدمة المزارع مثل قانون الزراعة التعاقدية، وهناك قانون لتطوير نظم الزراعة.

الزراعة: 30% تخفيضات على اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى

أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة أعلنت عن تخفيضات على اللحوم تصل إلى 30% بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سواء كانت رؤوس حية مخصصة للذبح الفوري أو لحوم حمراء، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال السباعي إنه تم توفير عجول وأغنام للحجز بأسعار مخفضة؛ فضلا عن توفير كميات كبيرة من مزارع وزارة الزراعة، كما تم توفير لحوم بمنافذ الوزارة بأسعار تقل بنسبة 30% عن مثيلتها في الأسواق، علاوة على باقي المنتجات من إنتاج مزارع قطاع الإنتاج.

وأضاف أنه تم تحديد أسعار لحوم الكندوز الصغير بسعر 110 جنيهات للكيلو، ولحوم الضأن بـ 110 جنيهات أيضا للكيلو، وتوفير دواجن بأسعار 30 جنيها للكيلو المذبوح.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة قد أعلنت عن الموافقة على استيراد 96 ألفا و500 رأس عجل بقري، من بينها 52 ألفا و500 رأس بغرض الذبح الفوري من السودان، بالإضافة إلى 44 ألف رأس عجل بقري بغرض التربية والتسمين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.

كما وافقت على استيراد 70 ألف رأس من الخرفان بغرض الذبح، منها 25 ألف رأس خروف من السودان، و45 ألف من دول أخرى، بالإضافة إلى 7 آلاف رأس من سلالة الماعز البور المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان، و6 آلاف و500 طن من اللحوم المصنعة.