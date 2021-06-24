إبراهيم عيسى: خصخصة السكة الحديد تحدث في كل دول العالم

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن فكرة إدارة المرافق والقطارات من قبل إدارة أجنبية هي فكر طبيعي ومطلوب ولا تعني أي انتقاص من قدراتنا كشعب مصري ومسئولين، موضحا أن الإدارة الأجنبية ستكون بالعمالة المصرية حسبما صرح به كامل الوزير، وزير النقل.

وأضاف عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جعل السكك الحديدية تابعة للقطاع الخاص شيء عادي وتحدث في الكثير من الدول، مشيرًا إلى أن السكة الحديد خدمة تقدم للمواطنين، وزيادة أسعار القطارات تجعلنا نفكر في أخذ مقابل، والمواطن تحول من مواطن عادي إلى زبون، وبدأ النقل الداخلي في مصر والقاهرة بشركات خاصة.

وأوضح عيسى، أن رحيل المسئول والتخلي عن منصبه حال وجود اخطاء كارثية والتقدم باستقالته لا يعني الهروب، مؤكدا أن الحوادث المفجعة تتسبب في رحيل الوزراء.

وفي سياق آخر، عرضت القناة الأولى تقرير فيديو يوضح قيام المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعمل جولات اليوم لـ المشروعات التى تقوم بها الوزارة، وبدأ بمتابعة سير العمل بمحطة مصر وذلك بمستهل جولته لتفقد بعض المشروعات بصعيد مصر مستقلا القطار لديروط.

وتابع الوزير معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل والتى تمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الزراعى الغربى غرباً بطـول 15 كم وعرض 21 مترا بعدد 2 حـارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وحيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع 1.9مليار جنيه و تفقد الوزير أعمال تنفيذ آخر باكية معدنية بكوبري النيل وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمرحلة الأولى من المحور 95%



صرح وزير النقل بأن المرحلة الأولى تشمل 13 عملا صناعيا ( 10 كبارى – 2 نفق- 1 بربخ ) ) منها عدد(2) كوبرى رئيسى وهى (كوبرى أعلى نهر النيل - كوبرى أعلى ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول وحيث يبلغ إجمالى طول المحور بمراحله 42 كم مشيرا الى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من المحور فقد تم نهو التخطيط والتصميم لها والتي تمتد من كوبرى السكة الحديد حتى التقاطع مع طريق الصعيد الصحراوي الغربى بطول 14 كم كما تم نهو اعمال الرفع المساحى للمرحلة الثالثة التي تمتد من طريق الحوطا حتى الطريق الصحراوى الشرقى بطول 13 كم.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة أن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لنهو المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة وكذلك سرعة الانتهاء من تبطين كافة الترع ورصف كافة الطرق المحلية المتقاطعة مع المحور مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل خاصة مع أهمية هذا المحور التنموى فى المساهمة فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعى الغربى عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربى.

وأكد الوزير، أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر فقد تم التخطيط لإنشاء 14 محورا بتكلفة 18.5 مليار جنيه فى صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين حيث تم إنشاء 7 محاور وهى "طما – جرجا – بنى مزار - عدلى منصور – سمالوط – قوص – كلابشة" والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمى وجار تنفيذ 5 محاور وهى "ديروط - بديل خزان أسوان - دراو - الفشن – أبو تيج"، وجار الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحوري شمال الاقصر ومنفلوط تمهيداً لبدء التنفيذ بالإضافة الى استكمال محورى طما وجرجا من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى اعتبارا من خطة العام المالى القادم 2021/2022 حيث سيساهم ذلك فى الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.

وأوضح الوزير أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ذات الخطورة البالغة حتى صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.