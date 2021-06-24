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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يطلع على جهود آلية مراقبة وتقييم اتفاقية السلام في جنوب السودان

الفريق أول ركن عبدالفتاح
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على الجهود التي تضطلع به آلية مراقبة وتقييم تنفيذ اتفاقية السلام في جمهورية جنوب السودان، في أعقاب إعادة تشكيلها، لمعالجة كافة النزاعات وبسط الأمن في جنوب السودان. 


وأكد البرهان - لدى لقائه بمكتبه اليوم الخميس مع وفد الآلية - حرص السودان التام، باعتباره رئيسا لمنظمة الايجاد وضامنا للاتفاق، على تذليل كافة العقبات التي تعترض عمل الآلية.

 آلية مراقبة وتقييم اتفاقية السلام

من جانبه، قال شارلس تاي رئيس الآلية، إنه اطلع رئيس مجلس السيادة على الإجراءات التي تمت بخصوص سير تنفيذ إتفاق جنوب السودان، مشيرا إلى أن الآلية تواجه بعض العقبات فيما يختص بالتمويل ودمج القوات.


وأضاف أن هناك تقدما محرزا في تعيين ولاة الولايات وعملية صياغة دستور جديد للبلاد، مشددا على ضرورة تعيين البرلمان، والذي تسبب غيابه في تأخير تنفيذ العديد من البنود الستة المتفق عليها.

جلس السيادة الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جنوب السودان

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