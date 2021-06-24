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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

صدى البلد

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان، إن زيادة أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة، لم تطبق حتى الآن، ومن المتوقع أن تطبق في الأسبوع الأول من شهر يوليو حسب القانون الذي صدر منذ 3 سنوات.

 

وتابع "أمان"، خلال تصريحات تليفزيونية أن القانون ينص على زيادة أسعار السجائر الجديدة ربع جنيه للتأمين الصحي، وربع جنيه آخر ضريبة قيمة مضافة كل 3 سنوات.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تغير التحذيرات المتواجدة على السجائر، وننتظر الصور أو التحذيرات الجديدة على السجائر بشكل فوري.

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 17 جنيها.

أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 17.50 جنيه

أسعار السجائر بوسطن/بلمونت 18 جنيها

أسعار السجائر كليوباترا بوكس «أبيض - ألوان» 18.50 جنيه

أسعار السجائر مونديال «أحمر - أزرق - سلفر - مينتول» 19 جنيهًا

أسعار السجائر سوبر 19.50 جنيه

أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24.50 جنيه

أسعار السجائر مارلبورو بأنواعها 44.50 جنيه

أسعار السجائر ميريت بأنواعها 48.50 جنيه

أسعار السجائر «إل إم» بأنواعها 33.50 جنيه

MARLBORO CRAFTED مبلغ 36.50 جنيه.

أسعار السجائر دانهيل 44.50 جنيه

أسعار السجائر كِنت 38.50 جنيه

أسعار السجائر روثمانز 32.50 جنيه

أسعار السجائر لاكي ستريك 32.50 جنيه

أسعار السجائر بال مال 27.50 جنيه

أسعار السجائر كاميل 37.50 جنيه

أسعار السجائر وينستون 30.50 جنيه

أسعار السجائر إل دي 27.50 جنيه

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