عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلات 2021

نفاذ تذاكر حفل محمد حماقي المرتقب في جدة بالسعودية.. غدا

محمد حماقي
محمد حماقي

كشف الفنان محمد حماقي -عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام- عن نفاذ تذاكر حفله المرتقب غدا الجمعة 25 يونيو في مدينة جدة السعودية، ضمن سلسلة الحفلات التي تقام بالمملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه.

https://www.instagram.com/p/CQhAMQnllMR/?utm_medium=copy_link

 

من جهة اخرى، كشف الموقع الرسمي لبيع تذاكر حفل المطرب محمد حماقى عن أسعار التذاكر والذى من المقرر أن يقام غدا الجمعة في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة. 

وتتراوح أسعار التذاكر من 490 ريال سعودي حيث تشمل 6 فئات 785 ريال، 980 ريال، 1.725 ريال، 2.185 ريال، وأخيرا فئة "الرويال" وتصل إلى 2.875 ريال، والتي توازي 12 ألف جنيها مصري. 

txt

تعرف على أسعار حفل محمد حماقي في السعودية.. غدا

txt

محمد حماقي فاكهة حفل زفاف إياد مصطفى قمر مع نجوم التسعينات.. صور

ويشدو محمد حماقي بعدد من الأغاني التي تنال اعجاب الجمهور السعودي ولعل من ابرز هذه الأغاني "نفسى ابقي جنبه" ، "قدام الناس" ، "ما بلاش"، "أحلى حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني ليه"، بالإضافة إلى "من البداية" ،"يا ستار" ،" كان وكان" ، "واحدة واحدة".

 

أغنية جديدة 

كما يستعد حماقي، لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا نسيم” وهي الأغنية الأولى في البومه المقبل ومن المفترض طرح الأغنية الشهر المقبل.

أغنية “يا نسيم” من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

يذكر أن  حماقي، أثار حالة من الجدل بعد اعتذاره عن حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه إلا أن حزنه على الفنان الراحل سمير غانم منعه من الحضور.

سيطر حضور الفنان محمد حماقي على صور حفل زفاف إياد مصطفى قمر بحضور نجوم التسعينات وبدا الجميع في حالة انسجام وتوافق غنائي وفني عال.

 

محمد حماقى يتألق فى حفل زفاف

غنى محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر إلى جانب نجوم التسعينات ومن أبرزهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

انضم لمحمد حماقي ومصطفى قمر كل من الفنان محمد لطفي وهاني سلامة وإدوارد لاسترجاع ذكرياتهم سويا وغناء أبرز أعمالهم من بينها أغاني فيلم أصحاب ولا بيزنس.

 

إعادة أجر 

وكان وقرر محمد حماقى إعادة الأجر الخاص به، والذى كان حصل عليه مقابل إحياء حفل الزفاف.

وأثار محمد حماقى حالة من الجدل الواسع بعد اعتذاره أمس عن حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه إلا أن حزنه على الفنان الراحل سمير غانم منعه من الحضور.

و‏حرص حماقي، على الدعم للفلسطينيين وأهالي حي الشيخ جراح ضد الإرهاب الإسرائيلي بطردهم من منزلهم واقتحام المسجد الأقصى وطرد المصليين.

السعودية الفنان المملكة العربية السعودية جدة حماقي محمد حماقي بالسعودية

موضوعات متعلقة

الاستعدادات النهائية لحفل تامر حسني بالعاصمة السعودية الرياض

التذكرة تبدأ من 1000 ريال.. داليا مبارك تجري بروفاتها استعدادا لحفلها بالرياض..غدا

وصول عبدالله الرويشد إلى الرياض استعداد لحفل الغد

ديانا كرزون تنشر الصورة الأولى لمولودتها سلمى

أفكر اليوم في جميع الناس .. هند صبري تتسلم شارة وشهادة نوبل

إلهام شاهين صائدة الجوائز.. بدأت مشوارها بـ 70 جنيها وقدمت 100 فيلما

مشاكل النجوم الخاصة على الملأ.. تراشق بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج.. طليقة تميم يونس تتهمه باغتصابها

أخبار الفن|حقيقة ظهور عادل إمام بـ لحية بيضاء.. مرض زوجة نبيل الحلفاوي

ترشيحاتنا

انهيار مبنى ضخم يصيب فلوريدا بالذعر.. وشاهد عيان يشبهه بأحداث 11-9

القاهرة الخديوية.. الإسكان: الانتهاء من تطوير ميدان طلعت حرب والأوبرا نهاية 2021

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

مديرية الزراعة بالنوبارية : 50% من عنب مصر موجود بالنوبارية..فيديو

وزيري: القطع الأثرية المضبوطة بـ فرنسا ستعود إلى مصر خلال أيام ..صور

برلين 2 ..المجتمع الدولي ينتفض لإنقاذ ليبيا ..وتعهدات بإزاحة المرتزقة من المشهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غير قادرة على التحرك.. تطور في حالة دلال عبد العزيز.. خاص

شاهد .. لحظة القبض على الإخواني علاء حساسين وبحوزته قطع أثرية

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

"الشرقية للدخان" تكشف موعد زيادة أسعار السجائر الجديدة .. فيديو

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

السعودية.. إجراء عاجل بشأن الوافدين الي المملكة

سقوط برلماني إخواني سابق يتزعم عصابة للإتجار فى الآثار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

دراسة تكشف .. حقيقة فاعلية لقاح فايزر ضد دلتا كورونا

فيديو

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ