نفاذ تذاكر حفل محمد حماقي المرتقب في جدة بالسعودية.. غدا

حفلات 2021

كشف الفنان محمد حماقي -عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام- عن نفاذ تذاكر حفله المرتقب غدا الجمعة 25 يونيو في مدينة جدة السعودية، ضمن سلسلة الحفلات التي تقام بالمملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه.

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من جهة اخرى، كشف الموقع الرسمي لبيع تذاكر حفل المطرب محمد حماقى عن أسعار التذاكر والذى من المقرر أن يقام غدا الجمعة في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة.

وتتراوح أسعار التذاكر من 490 ريال سعودي حيث تشمل 6 فئات 785 ريال، 980 ريال، 1.725 ريال، 2.185 ريال، وأخيرا فئة "الرويال" وتصل إلى 2.875 ريال، والتي توازي 12 ألف جنيها مصري.

ويشدو محمد حماقي بعدد من الأغاني التي تنال اعجاب الجمهور السعودي ولعل من ابرز هذه الأغاني "نفسى ابقي جنبه" ، "قدام الناس" ، "ما بلاش"، "أحلى حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني ليه"، بالإضافة إلى "من البداية" ،"يا ستار" ،" كان وكان" ، "واحدة واحدة".

أغنية جديدة

كما يستعد حماقي، لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا نسيم” وهي الأغنية الأولى في البومه المقبل ومن المفترض طرح الأغنية الشهر المقبل.

أغنية “يا نسيم” من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

يذكر أن حماقي، أثار حالة من الجدل بعد اعتذاره عن حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه إلا أن حزنه على الفنان الراحل سمير غانم منعه من الحضور.

سيطر حضور الفنان محمد حماقي على صور حفل زفاف إياد مصطفى قمر بحضور نجوم التسعينات وبدا الجميع في حالة انسجام وتوافق غنائي وفني عال.

محمد حماقى يتألق فى حفل زفاف

غنى محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر إلى جانب نجوم التسعينات ومن أبرزهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

انضم لمحمد حماقي ومصطفى قمر كل من الفنان محمد لطفي وهاني سلامة وإدوارد لاسترجاع ذكرياتهم سويا وغناء أبرز أعمالهم من بينها أغاني فيلم أصحاب ولا بيزنس.

إعادة أجر

وكان وقرر محمد حماقى إعادة الأجر الخاص به، والذى كان حصل عليه مقابل إحياء حفل الزفاف.

وأثار محمد حماقى حالة من الجدل الواسع بعد اعتذاره أمس عن حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه إلا أن حزنه على الفنان الراحل سمير غانم منعه من الحضور.

و‏حرص حماقي، على الدعم للفلسطينيين وأهالي حي الشيخ جراح ضد الإرهاب الإسرائيلي بطردهم من منزلهم واقتحام المسجد الأقصى وطرد المصليين.