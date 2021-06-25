طلبات التصالح والنصابين أبرزها.. 12 قرارا جديدا لمحافظ القاهرة| تعرف عليها
أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدة قرارات جديدة للحفاظ على حق الدولة ومواجهة المخالفات بكافة أنواعها.
وفيما يلي يرصد موقع صدى أبرز قرارا محافظ القاهرة الجديدة:
- طلاء واجهات العقارات خاصة بالمناطق الأثرية وذات الطراز المعمارى
- مراجعة كافة الميادين والعمل على تطويرها
- مراجعة الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة النظافة والإنارة بها
- احاطة أملاك الشركات العاملة بمجال الإسكان والتعمير بـ القاهرة بأسوار
- المرور الدوري على أحياء القاهرة ومراجعة تحصيل المبالغ المالية المستحقة للمحافظة
- إحالة المتسبب في عدم تحصيل مستحقات الدولة للنيابة العامة
- تسجيل أملاك الدولة بشكل يحقق الصالح العام
- احاطة كافة قطع الأراضي المملوكة للدولة بأسوار لمنع أي محاولة للتعدي عليها
- تنفيذ الأحكام بمتابعة الأحكام الصادرة لصالح المحافظة والعمل على سرعة تنفيذها
- سرعة الانتهاء من إجراءات طلبات التصالح التي قدمها المواطنون
- حملات يومية على أماكن انتظار السيارات وضبط كل من يتولى تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق
- بضبط أية دفاتر مزورة تُستغل فيها صفة الأحياء وإحالة المخالفين للنيابة العامة
ووجه محافظ القاهرة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارات المتابعة بأحياء القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات بكل دقة وتطبيق القانون على المخالفين.