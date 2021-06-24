الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، تفاصيل تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري ليصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين ضمن مشروعات مبادرة البنك المركزي المصري وإعلانات الإسكان الاجتماعي.

وقالت مي عبد الحميد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،: "في مبادرة سكن لكل مصريين نحاول أن نستوعب كل شرائح الدخل لـ المصريين، ويتم الإعلان عن تيسيرات كثيرة في كل إعلان في الإسكان الاجتماعي".

وتابعت مي عبد الحميد : "كان الحد الأدنى لمدة التمويل 7 سنوات فقط، وقررنا تخفيضه لـ 5 سنوات للتيسير على المتقدمين للاستفادة من التمويل العقاري ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، ويكون لدى المتقدم الفرصة لسداد الأموال قبل أن يتخطى السن المحدد للإستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين".

وأكملت مي عب الحميد: "من شروط التقديم للإسكان الاجتماعي بأن يكون المتقدم في الفئة العمرية من 21 وحتى 50 سنة، مضيفة: "الدولة تدعم الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بأموال كبيرة والهدف من إعلانات الإسكان الاجتماعي توفير وحدات سكنية للمواطنين ".

منح التمويل العقاري

ووافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري ليصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات للعملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل المتقدمين ضمن مشروعات مبادرة البنك المركزي المصري، مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للدخل.



وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الموافقة استندت إلى نص المادة (4) من قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ما يلى "يلتزم المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي بإستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها"، وقبول بعض جهات التمويل منح تمويل عقاري لمدة أقل من 7 سنوات في حالة وجود زيادة في دخل العميل/ دخل إضافي يكفي للوفاء بقسط القرض وتتناسب مع عدد السنوات المُتبقية (حتى سن 60 عاماً) بالإضافة إلى قدرة العميل على سداد الحد الأقصى لمبلغ المُقدم المطلوب، كما أنه لم تنص أي من الشروط المُوحدة الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في فبراير 2014، وكذلك مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر عام 2019 على تحديد حد أدنى لعدد سنوات منح التمويل.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وافق أيضاً على تركيب محطات طاقة شمسية أعلى 42 عمارة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، وذلك فى إطار مبادرة "الإسكان الأخضر".