مديرية الزراعة بالنوبارية : 50% من عنب مصر موجود بالنوبارية..فيديو

قال المهندس حسام الدين محفوظ، مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، إن الزراعة في الأراضي الجديدة مثل النوبارية أحدث طفرة في الزراعة ، مؤكدا أن مساحة الفاكهة 550 ألف فدان ويوجد 104 آلاف فدان مزروع في مناطق النوبارية من إجمالي مساحة كلية 210 آلاف على مستوى الجمهورية أي أن 50% من عنب مصر موجود فى النوبارية.

وأضاف مدير مديرية الزراعة بالنوبارية خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد” أن منطقة النوبارية هي منطقة استصلاح أراضي جديدة ويتم في تلك المنطقة تطبيق نظم الري الحديثة، من الري بالتنقيط والأساليب الحديثة التى توفر 60% من المياه.

وتابع مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، أن المياه خط أحمر، ولا يستطيع أي جهة الإسراف في استخدامها، مؤكدا أن الري بالتنقيط يعطي محصول عالي الجودة.

وأشار محفوظ إلى أن، الدولة المصرية قامت بمشروعات كبيرة من أجل الحفاظ على المياه، من تبطين للترع، وعمل محطات لرفع المياه.

أكد المهندس سامي السيد، مدير إدارة خدمة المصدرين بوزارة الزراعة، أن مصر بدأت موسم تصدير العنب الخميس قبل الماضي؛ للاتحاد الأوروبي والخليج وجنوب شرق آسيا والصين وأغلب دول العالم.



وأوضح مدير إدارة خدمة المصدرين بوزارة الزراعة؛ أن وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي تعاين مزارع العنب؛ لرصد أي إصابات تمنع تصدير المنتج؛ منوها إلى أن هناك طفرة حدثت في الفترة الأخيرة لتصدير الموالح؛ بسبب اتباع مصر للمواصفات العالمية والقياسية لتلك المنتجات لتضاهي المحطات الأوروبية.



ولفت مدير إدارة خدمة المصدرين بوزارة الزراعة؛ إلى أنه لا يدخل أي عامل إلى المحطات إلا إذا تم تطهيره وتعقيم ملابسه وغسل يديه، وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات بشكل عام في ظل جائحة كورونا.وأشار مدير إدارة خدمة المصدرين بوزارة الزراعة، إلى أنه لا توجد أي محاذير لصادرات مصر من العنب بأي دولة، لأن مصر تتبع المواصفات العالمية والقياسية للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج، وقدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.

توصيات لوزارة الزراعة :

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يونيه.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- التخلص من الحشائش.

2-فحص العناقيد التي قاربت علي النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه.

ثانيا: التسميد

استخدام السمده الورقية وذلك كما يلي:

(300جم يوريا+300جم حديد مخلبي+100جم منجنيز مخلبي+100جم زنك مخلبي/600 لتر ماء), ويضاف إليه 100جم بوركس في حاله ري الأشجار من الترع وتكرر ألرشه بعد شهر

ثالثا :برنامج الرى

السنة الأولى 8 لترات/ يوم

السنة الثانية 16 لترا/ يوم

السنة الثالثة 28:24 لتر/ يوم

السنة الرابعة 32 لترا/ يوم

رابعا: برنامج المكافحة

1-مقاومة البياض الدقيقي مع الرش الوقائي للبياض الزغبي وذلك بـــــــ

2-اوكسي كلور نحاس 300جم /100لتر ماء او مانكوبر 150جم /100لتر ماء او دياثين م 45 بتركيز 250جم /100لتر ماء او كومابروب بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوسيد 101 بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوبرس محلي بتركيز 250جم /100لتر ماء

3- متابعة مكافحة دوده ثمار العنب

4-مكافحة كل من (الجاسيد –التربس – الأكاروس)

5-علاج جعل الخوخ بالطعم السام المكون من (رده +عسل اسود +لانيت )والذي يوضع في المسافات بين الخطوط وقريبا من الأشجار.

قال المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا إن سبب شهرة المحافظة بزراعة العنب يرجع إلى وجود ظهير صحراوي شرقي وغربي بالمحافظة، وبها محطات للتعبئة والفرز وتكثيف الزبيب، مضيفًا ان المنيا تعد من أكبر محافظات الصعيد التى تقوم بإنتاج العنب.



ووجه رضوان التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: بنشكر قائد التنمية الزراعية فى مصر اللى اهتم بالصعيد أكثر بعد ان كان الصعيد مهملًا".

وتابع" المساحة المزروعة فى المنيا 18,5 ألف فدان تقريبا،لافتًا إلى ان الاصناف المحلية من العنب تشمل الرومي ،الأحمر ،البناتي،مضيفًا ان الكميات المصدرة حوالي 15 ألف طن،ومتوسط الانتاجية المستوردة من ١١ الى ١٥ طنا والاصناف المحلية من ٦ إلى ٨ أطنان للفدان..

قال يونس محمود، مسئول الصحة والسلامة المهنية، بإحدى مزارع العنب، أنه يتم وضع كلور على 16 لتر ماء ، ويتم تعقيم المقصات قبل استخدامها في المحصول.

وأضاف محمود خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد ، أن هناك ضرورة لتعقيم الأيدي وكل شيء يكون مع العامل، قبل التعامل مع المحصول للحفاظ على المنتج.

وتابع مسئول الصحة والسلامة المهنية، أنه يتم التأكيد على تعقيم جميع العاملين قبل الدخول للمزرعة.