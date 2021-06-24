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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القمر العملاق يزين سماء مصر ..صور

صدى البلد

تتزين سماء الوطن العربي اليوم الخميس  بظهور ثالث قمر عملاق لهذا العام، والذي يعرف باسم "قمر الفراولة" وهو آخر قمر عملاق لعام 2021، فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال ويظهر القمر بشكل جميل فيعد فرصة مميزة للتصوير.

 

ورصدت عدسة صدى البلد الإخباري القمر العملاق او قمر الفراولة في سماء مصر والذي يرى بالعين المجردة في جميع أنحاء الجمهورية والوطن العربي 
 

وكان  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، قال ، ان القمر يبدو بدرًا يُرى بالعين المجردة في الفترة من 23 حتى 25 يونيو حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة .
 

وأوضح الدكتور "تادرس" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن وقت البدر الكامل سيكون يوم الخميس القادم 24 يونيو حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9% ويسمى هذا القمر بـ قمر 
 

وأشار الدكتور أشرف تادرس أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة حيث يتزامن ظهوره مع موسم حصاد الفراولة ويسمى أيضا قمر العسل ، وهو القمر الثالث بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021.

 

جدير بالذكر أننا شهدنا فى شهر أبريل الماضى أول وثانى الاقمار العملاقة فى عام 2021 حيث يكون القمر في مداره في منطقة الحضيض وهي أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر حجمًا بنسبة 14% وأكثر إشراقًا من المعتاد بنسبة 30% تقريبًا .
 

ونوه أستاذ الفلك بالمعهد إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.


 

وأضاف الدكتور أشرف تادرس  أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، هذه الظاهرة ليست نادرة ويمكن أن تتكرر أكثر من مرة في العام الواحد، وتختلف من مرة لأخرى حسب زيادة حجم القمر، في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

 
 

 القمر العملاق

والقمر العملاق وصف يطلق على القمر عندما يكون في مداره في منطقة الحضيض، وهي أقرب مسافة إلى الأرض، فيبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد ولذلك يطلق عليه اسم القمر العملاق.

 

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