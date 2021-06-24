جامعة حلوان: طلاب القطاع الطبي يمكنهم التسجيل للقاح كورونا عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورونا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكشفت عن أنه تم توفير لقاح كورونا لطلاب كليات القطاع الطبى بالجامعة وهى كليات الطب ، الصيدلة ، التمريض ، و ذلك بالتعاون مع إدارة الجامعة ممثلة في إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وإدارة المستشفيات الجامعية .

وأعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان انه على الطلاب الراغبين في اخذ لقاح كورنا من كليات القطاع الطبى سرعة تسجيل اسمائهم عبر الرابط الاتى :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-fCJQ82UNiAlYfPIvHcA5MPEyYZHm0UiIAvg7PI2HQVrSKw/formResponse

وأعلنت جامعة حلوان عن أنه تم تخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في الصالة المغطاة، وكذا في قاعة كبيرة بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، تحت إشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى، وكذا فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمد ناصر نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد.

وكانت قد بدأت جامعة حلوان حملة التطعيم منذ اسبوعين وتلقت 4800 جرعة لقاح "أسترازينيكا" من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، مؤكدة أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد .



جدير بالذكر انه كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تفتتح معرض " رؤى " وهو معرض خاص للدارسين بقسم الدراسات الحرة بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، حيث يفتتح المعرض الدكتور السيد إبراهيم قنديل عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة أمنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويستعرض المعرض أعمال الدارسين الفنية المختلفة ويأتي هذا من منطلق رعاية الكلية لتنمية وتشجيع المهارات الفنية في المجتمع المصري والوطن العربي والقارة السمراء، ويعرض المعرض أعمال أكثر من (70) دارس وأكثر من (80) عمل ما بين أعمال التصوير والرسم.

ويأتي معرض " رؤى " في وقت مازالت جائحة كورونا تعصف بالعالم، إلا أنها لم تكن لتوقف استمرارية الفن والإبداع والرغبة في تجاوز الأزمة والاستمرار في تأدية رسالة كلية الفنون الجميلة نحو الفن والمجتمع ودعم المواهب وتنمية قدراتهم، حيث تمثل الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك جانباً هاما لإتاحة الفرصة للموهوبين ومحبي الرسم من كافة التخصصات والذين لم يتسن لهم الالتحاق بالكلية من أجل خوض تجربة الدراسة بالكلية بشكل أكاديمي، ويشرف على القسم نخبة من الأساتذة بالكلية الأم الأعرق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

يفتتح المعرض يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021 في تمام الساعة الرابعة عصراً بقاعة العرض الرئيسية بالكلية، ويستمر المعرض حتى يوم الأربعاء الموافق 30-6-2021 ويستقبل الزوار من الساعة 10 ص حتى 12 م مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.