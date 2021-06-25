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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7.5 طن أرز أبيض مجهول المصدر داخل مصنع سلع غذائية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 7,5 طن "أرز أبيض " معبأة داخل أجولة "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى "مستلزمات إنتاج" –2 طن أرز أبيض معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص).
 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

وعلى جانب اخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "يحمل جنسية إحدى الدول") بإكتشافه واقعة سرقة دراجة نارية ملكه من أمام مسكنه .


بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتبكى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الفيوم – لإثنين منهم معلومات جنائية) .. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الرفع " وتحميلها على سيارة ملك أحدهم ، وبإرشادهم تم ضبط الدراجة النارية بمحيط منطقة سكنهم ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة النارية.


وإستكمالاً لإجراءات التحريات ومناقشة المتهمين عما ارتكبوه من حوادث أخرى .. اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى  تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية ، وأقروا بإرتكاب (11) واقعة سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب ، وأضافوا بتصرفهم فى الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهم "سيئى النية" (6 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتى الجيزة والفيوم).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديريتى أمن الجيزة والفيوم أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (11) دراجة نارية "جارى فحصهم والتوصل لمالكيها" ، وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بأن الدراجات النارية من متحصلات وقائع سرقة ، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط "سيارة ملك والده" المستخدمة فى إرتكاب الوقائع.

 

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