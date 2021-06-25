وزير التعليم العالي يتابع تنفيذ الأعمال الإنشائية بالجامعة التكنولوجية في الغربية.. ومشروع لتدريب 100 ألف طالب مصري

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن اخر تطورات المعهد الفلكي من مشروعات تشمل إنشاء مرصد فلكي كبير وذلك بسبب التلوث الضوئي الذي جاء بسبب توسع القاهرة وخاصة شرقها .

تفقد الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، امتحانات اليوم السابع عشر لنهاية العام الدراسي 2020/2021 ، وقال لـ صدى البلد، إن الامتحان اقتصر على الفرقة الثانية قسم ترميم غير عضوي والفرقة الرابعة قسم الترميم أيضا، حيث أنهت باقي الأقسام الامتحان.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إجتماعًا مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، لمتابعة الأعمال الإنشائية ومعدلات تنفيذ الجامعة التكنولوجية الجاري إنشاؤها في محافظة الغربية، والتي تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

حصلت جامعة عين شمس على المركز الخامس في مسابقة التصميم الزلزالي لعام 2021 (SDC)، كما حصلت على جائزة أفضل تصميم لنموذج ناطحة سحاب مقاومة للزلازل من الناحية الإنشائية والعملية، والتي ينظمها معهد بحوث هندسة الزلازل بالولايات المتحدة الأمريكية (EERI) كل عام.

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قرارا بتكليف الدكتور كرم عبدالغنى عبدالرحمن وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى لشئون الدراسات العليا والبحوث بتسيير أعمال عمادة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجانب عمله.

ينظم مركز دعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان العديد من ورشة العمل والدورات التدريبية للباحثين عبر برنامج زووم، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، تأكيداً على ضرورة النهوض بالبحث العلمي .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديم برنامج تدريبي مجاني عبر منصة open p-tech لطلاب التعليم الفني بمصر ، بهدف تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المطلوبة في المستقبل

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

‎نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة علمية عبر الانترنت "وبينار" حول "أدوات جمع البيانات في البحوث الإعلامية"، ناقشت مفهومها ومهاراتها، والتحديات التي تواجهها، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وإشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا، حاضر فيها الدكتور بركات عبدالعزيز، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا سابقا، و بحضور عدد من أساتذة الكلية والباحثين وطلاب الدبلومات المهنية وبرامج الماجستير الإلكتروني.

أعلنت جامعة حلوان عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورونا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.