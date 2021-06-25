طارق أبو بكر: افتتاح أول مركز مصرى لبيع 160 منتجا من المطهرات ..فيديو

قال طارق أبو بكر خبير استخلاص الزيوت النباتية أن صناعة المطهرات والمعطرات تشهد في مصر طفرة كبيرة، وقد تم الانتهاء من إنشاء أول مركز تجارى مصري لبيع ١٦٠ منتج من المطهرات للمستهلك يتناسب مع حاجة السوق المصري.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢ ، أنه تم طرح ١٦٠ منتج مصري فائق الجودة من المطهرات والعطور المصرية ، إضافة لزيوت النباتات الطبية والعطرية.

وأوضح أبو بكر، أن اتجاه مصر الفترة المقبلة هو التوسع في إنشاء مراكز تسويقية بهدف معرفة أذواق المستهلك المصرى واستيعاب طلباته ، الى جانب فتح آفاق جديدة لمساعدة الشباب فى افتتاح مراكز تجارية لبيع المنتجات و المطهرات .

قال الدكتور مروان سالم، استشاري التغذية العلاجية، إن الدهون المشبعة تكون في صورة صلبه بدرجه حرارة الغرفة مثل الزبدة والسمنة البلدي وهى المتهم الأول والرئيسي في ارتفاع الكولسترول والدهون الثلاثية والجلطات والسكتات الدماغية.



وأضاف مروان سالم، أن الدهون الغير مشبعة مثل زيت الذرة والعباد ، يكتب عليه معدل وراثياً لا ينصح باستخدامه تماماً لأنه يتم تغيير الـ DNA الخاص بالنباتات المستخلص منها الزيت .

ولفت استشاري التغذية العلاجية ، إلى أنه يعتبر كارثه صحيه بكل المقاييس ، لانه يتم تعديل هذا الزيت كيميائياً حتى يصل إلى هذا اللون الصافى .

وتابع استشاري التغذية العلاجية ، أن من أفضل البدائل الصحية الان ، السمنة البلدي والزبدة البلدي ، منوهاً إلى أن الرياضة شئ مهم وصحى وأساسي فى حياتنا اليومية .

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر العاشر على التوالي في مارس آذار لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2014 بقيادة قفزات لأسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.



وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 118.5 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع قراءة معدلة قليلا عند 116.1 نقطة في فبراير شباط. وكانت القراءة السابقة لفبراير شباط 116.0 نقطة.



وقالت فاو، ومقرها روما، في بيان إن محاصيل الحبوب العالمية ما زالت في طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي في 2020، مضيفة أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام.

ورفعت فاو توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 إلى 2.765 مليار طن من تقدير سابق عند 2.761 مليار طن، مما يشير إلى زيادة 2% على أساس سنوي.