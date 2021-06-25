مقتبسة من النحل .. مانسوري تجري تعديلات مبهرة لـ مرسيدس جي كلاس|صور

تمكنت شركة مانسوري رائدة مجال تعديل السيارات، أن تبهر متابعيها من جديد عبر اطلالة قوية تستند على النسخة مرسيدس جي كلاس، لتستكمل بها اسطول الطرازات المقدمة على الطريقة الخاصة بها، و لكن اطلالة اليوم فريدة من نوعها حيث تقدم بطلاء اصفر مستوحاة من النحل.

حصلت النسخة المعدلة من مانسوري على اسم جرونوس، و تمتعت من الخارج بعجلات رياضية، مدعومة بـ جنوط معدنية باللون الأسود ذات تصميم هندسي فريد، مع علبة مكابح باللون الأصفر يمكن متابعاها خلف هذه الأضلاع، إلى جانب عتبات جانبية بارزة، و غطاء محرك متعدد الفتحات الهوائية.

ظهرت السيارة بمصابيح أمامية دائرية ذات شرائط LED داخلية، مع شبكات هواء باللون الأسود من 3 مقاطع باللون الأسود، و اضاءة ضباب تقطع على جانبي الصادم الأمامي، بالإضافة إلى كشافات مثبت اعلى منطقة السقف، و مرايات جانبية كهربائية تحتوي على لمسات سوداء، مع تطعيمات خارجية من الياف الكربون.

المواصفات الفنية للنسخة المعدلة من مانسوري

تستمد السيارة قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 4000 سي سي، متصل بشاحن تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 850 حصان، مع عزم أقصى للدوران يقدر بـ 1000 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

و من خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.5 ثانية.

المقصورة الداخلية لـ مانسوري جرونوس

جاءت السيارة من الداخل بالعديد من اللمسات الصفراء كما هو الحال بالهيكل الخارجي، بل تمتعت بمقود حركة ذات كسوة جلدية تجمع بين اللون الأصفر و الجلد الأسود المدمع معه بعض اللمسات المثورة بالأصفر، إلى جانب المقاعد و التي تمتعت بهذا اللون، بالإضافة إلى تابلوه القيادة المطعم بالعديد من اللمسات الفريدة، إلى جانب وسائل التحكم و الرفاهية القياسية الخاصة بهذه النسخة.

و تشمل عجلة قيادة متعددة المهام مالتي فانكشن، و شاشة عرض الوسائط المتعددة و الخرائط، مع نظام صوتي و ترفيهي، و مكبرات صوتية، علاوة على حزمة من أنظمة مساعدة قائد المركبة.