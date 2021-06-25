عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقتبسة من النحل .. مانسوري تجري تعديلات مبهرة لـ مرسيدس جي كلاس|صور

مقتبسة من النحل ..
مقتبسة من النحل .. مانسوري تجري تعديلات مبهرة لـ مرسيدس جي

تمكنت شركة مانسوري رائدة مجال تعديل السيارات، أن تبهر متابعيها من جديد عبر اطلالة قوية تستند على النسخة مرسيدس جي كلاس، لتستكمل بها اسطول الطرازات المقدمة على الطريقة الخاصة بها، و لكن اطلالة اليوم فريدة من نوعها حيث تقدم بطلاء اصفر مستوحاة من النحل.

txt

بورشه تايكان تنفرد بتعديلات قوية على طريقة مانسوري.. صور

txt

بلمسات فنية أنيقة .. مانسوري تضع بصمتها على لامبورجيني أوروس| صور

حصلت النسخة المعدلة من مانسوري على اسم جرونوس، و تمتعت من الخارج بعجلات رياضية، مدعومة بـ جنوط معدنية باللون الأسود ذات تصميم هندسي فريد، مع علبة مكابح باللون الأصفر يمكن متابعاها خلف هذه الأضلاع، إلى جانب عتبات جانبية بارزة، و غطاء محرك متعدد الفتحات الهوائية.

ظهرت السيارة بمصابيح أمامية دائرية ذات شرائط LED داخلية، مع شبكات هواء باللون الأسود من 3 مقاطع باللون الأسود، و اضاءة ضباب تقطع على جانبي الصادم الأمامي، بالإضافة إلى كشافات مثبت اعلى منطقة السقف، و مرايات جانبية كهربائية تحتوي على لمسات سوداء، مع تطعيمات خارجية من الياف الكربون.

المواصفات الفنية للنسخة المعدلة من مانسوري 

 

تستمد السيارة قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 4000 سي سي، متصل بشاحن تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 850 حصان، مع عزم أقصى للدوران يقدر بـ 1000 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

و من خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.5 ثانية.

المقصورة الداخلية لـ مانسوري جرونوس

 

جاءت السيارة من الداخل بالعديد من اللمسات الصفراء كما هو الحال بالهيكل الخارجي، بل تمتعت بمقود حركة ذات كسوة جلدية تجمع بين اللون الأصفر و الجلد الأسود المدمع معه بعض اللمسات المثورة بالأصفر، إلى جانب المقاعد و التي تمتعت بهذا اللون، بالإضافة إلى تابلوه القيادة المطعم بالعديد من اللمسات الفريدة، إلى جانب وسائل التحكم و الرفاهية القياسية الخاصة بهذه النسخة.

و تشمل عجلة قيادة متعددة المهام مالتي فانكشن، و شاشة عرض الوسائط المتعددة و الخرائط، مع نظام صوتي و ترفيهي، و مكبرات صوتية، علاوة على حزمة من أنظمة مساعدة قائد المركبة.

مانسوري النسخة المعدلة السيارة شركة مانسوري تعديل السيارات

ترشيحاتنا

محمد فضل يتغزل في موسمياني ويكشف عن التشكيل الأنسب لـ الأهلي أمام الترجي

أكثر الأدعية استجابة يوم الجمعة قبل المغرب

خطوة جديدة لـ سبيس إكس.. 3 أقمار صناعية لإنقاذ الأرض

الاتحاد الأوروبي يطلب من المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات لتمويل اللاجئين السوريين في تركيا

البرلمان يناقش قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي" بعد غدا

تفاهة.. القبض على بطل فيلم "بلية ودماغه العالية" لاتجاره فى المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

تفاهة.. القبض على بطل فيلم "بلية ودماغه العالية" لاتجاره فى المخدرات

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

فيديو .. دنيا سمير غانم تتوجه بالشكر لمن ساندها فى أزمتها وتكشف عن وصية والدها

زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف..الغندور يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ ساسي

غير قادرة على التحرك.. تطور في حالة دلال عبد العزيز.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ