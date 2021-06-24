نائب محافظ القاهرة: إزالة التعديات على أرض مخصصة منطقة صناعية بحلوان.. صور

شددت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على عدم السماح بأى تجاوزات أو تعديات من اى نوع على أراضي أملاك الدولة والضرب بيد من حديد ضد المخالفين ، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .



فى سياق متصل قام حى حلوان بقيادة الدكتور أحمد القزاز رئيس الحي بتنفيذ إزالة تعديات علي أرض أملاك الدولة بمنطقة كفر العلو والمعروفة بأرض البودرة عبارة عن مباني من الطوب الأبيض وتمت الإزالة في المهد ازالة كلية ونهائية حتي سطح الارض وذلك بمعاونة الاجهزة المعنية بالحي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكدت نائب المحافظ على متابعة اى تعديات تتم مجددا وازالتها فى المهد كما أكدت أن هذه

المنطقة التي كانت مخصصة منطقة صناعية لجذب الاستثمار تخدم أهالي المنطقة.



وشددت على ضرورة الترصد والمتابعة المستمرة لعدم اتاحة الفرصة لاستغلال هذه الأرض مرة اخرى والتعدى عليها بالبناء المخالف.

204493493_1856574377855224_6373090116387221203_n

205468102_1856574481188547_2127458713189721826_n

205595946_1856574414521887_8204325601531880693_n

205686444_1856574447855217_952615671666531706_n

206139742_1856574234521905_3103361524174986617_n

206291261_1856574331188562_8572188409016166539_n

206900728_1856574517855210_1813714298778762105_n