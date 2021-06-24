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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: إزالة التعديات على أرض مخصصة منطقة صناعية بحلوان.. صور

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أرض مخصصة كمنطقة صناعية بحلوان

شددت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على عدم السماح بأى تجاوزات أو تعديات من اى نوع على أراضي أملاك الدولة والضرب بيد من حديد ضد المخالفين ، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .


فى سياق متصل قام حى حلوان بقيادة  الدكتور أحمد القزاز رئيس الحي  بتنفيذ إزالة تعديات علي أرض أملاك الدولة بمنطقة  كفر العلو والمعروفة بأرض البودرة عبارة عن مباني من الطوب الأبيض وتمت الإزالة في المهد ازالة كلية ونهائية  حتي سطح الارض  وذلك بمعاونة الاجهزة المعنية بالحي وتم  اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأكدت نائب المحافظ على متابعة اى تعديات تتم مجددا وازالتها فى المهد كما أكدت أن هذه  
 المنطقة التي كانت مخصصة منطقة صناعية لجذب الاستثمار تخدم  أهالي المنطقة.

وشددت على ضرورة الترصد والمتابعة المستمرة لعدم اتاحة الفرصة لاستغلال هذه الأرض مرة اخرى والتعدى عليها بالبناء المخالف.

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القاهرة املاك الدولة محافظ القاهرة حلوان نائب محافظ القاهرة

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