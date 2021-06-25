ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 18.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع بتنسبة 2.9% مستقرا في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 651.5 مليار جنيه مقابل 633.1 مليار جنيه أول الأسبوع.

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10278 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ 4.19.% بينما سجل مؤشر

EWI EGX70 صعودا بنسبة 1.36% مغلقا الفترة عند 2328 نقطة, بينما سجل مؤشر S&p انخفاضا بنحو 5.36% مغلقا الفترة عند 1772 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.68%مغلقا عند 12877 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 2.18%مغلقا الفترة عند 3296 نقطة.

27.6 مليار جنيه قيمة تداول الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 27.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2714 مليون ورقة منفذة على 266 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2298 مليون ورقة منفذة على 232 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.