عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 18.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع بتنسبة 2.9% مستقرا في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 651.5 مليار جنيه مقابل 633.1 مليار جنيه أول الأسبوع.

 

اقرأ أيضا
أداء متباين لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10278 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ 4.19.% بينما سجل مؤشر
EWI EGX70 صعودا بنسبة 1.36% مغلقا الفترة عند 2328 نقطة, بينما سجل مؤشر  S&p انخفاضا بنحو 5.36% مغلقا الفترة عند 1772 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.68%مغلقا عند 12877 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 2.18%مغلقا الفترة عند 3296 نقطة.

27.6 مليار جنيه قيمة تداول الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 27.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2714 مليون ورقة منفذة على 266 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2298 مليون ورقة منفذة على 232 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

مؤشرات البورصة البورصة الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يدعو أردوغان إلى إزالة العقبات لإحياء العلاقات مع تركيا

فيديو .. دنيا سمير غانم تتوجه بالشكر لمن ساندها فى أزمتها وتكشف عن وصية والدها

أمريكا.. عضو بالكونجرس يكشف عدد الأفغان المقرر إجلاؤهم لدول في الخليج بعد الانسحاب

مؤتمر برلين 2 ..أطماع الأتراك في ليبيا ..وآليات "قصقصة ريش" المرتزقة والمليشيات

حسين لبيب يكشف كواليس تحديد عقد زيزو مع الزمالك

هونر تنضم لسباق الهواتف القابلة للطي بثلاثة أجهزة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

جاية من ورا الجاموسة.. مذيعة تشن هجوما على متابعة وصفتها بهذه الكلمات.. فيديو

غير قادرة على التحرك.. تطور في حالة دلال عبد العزيز.. خاص

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

فيديو .. دنيا سمير غانم تتوجه بالشكر لمن ساندها فى أزمتها وتكشف عن وصية والدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ