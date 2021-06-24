الصحة البحرينية تسجل اقل من 300 إصابة بـ كورونا

لأول مرة منذ 23 يناير..

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية منها 153 حالة لعمالة وافدة، و 142 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و3 حالات قادمة من الخارج خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث يعد هذا الرقم هو الاقل منذ 23 يناير الماضي .

ورصدت الصحة البحرينية تعاف 824 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 257757 حالة.



وذكرت أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 120 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 82 حالة في حين أن 5194 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5314 حالة قائمة.



أعلنت السلطات في المملكة البحرينية، تمديد برنامج الدعم الحكومي لثلاثة أشهر إضافية للقطاعات المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد - 19 بحسب ما ذكرت وكالة الانباء البحرينية .

وذكرت الوكالة البحرينية؛ أن دور السينما ومراكز الألعاب الترفيهية والصالات والأندية الرياضية والمقاهي وصالونات الحلاقة ودور رياض الأطفال من القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج.



وكانت شئون الطيران المدني البحريني أعلنت في وقت سابق عن تحديث إجراءات الدخول للمملكة عبر مطار البحرين الدولي بدءا من يوم الجمعة المقبل



وذكرت شئون الطيران المدني، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية أمس، أنه يتطلب من جميع المسافرين المتطعمين أو غير المتطعمين القادمين إلى البحرين البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق إبراز شهادة فحص «PCR» معتمدة تحمل رمز «كيو آر كود» قبل الصعود للطائرة وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة للقادمين المسموح لهم بالدخول للمملكة من الدول المدرجة على القائمة الحمراء و72 ساعة للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.



وأضافت أنه سيتم وفقاً للتحديث إجراء الفحص عند الوصول لكافة المسافرين القادمين للمملكة من جميع الدول مع الاستمرار في فحص اليوم العاشر من الوصول لجميع المسافرين، مؤكدة أنه يمكنهم دفع تكلفة الفحوصات عبر تطبيق «مجتمع واعي» إلى جانب المنصات الموجودة في المطار والتي تتيح الدفع نقدا وإلكترونيا بواسطة البطاقات البنكية والائتمانية.

كما تقرر أيضاً حصر إصدار تأشيرات الزيارة عند الوصول لمطار البحرين الدولي للقادمين من مواطني الدول المسموح لهم بالحصول عليها وفق إجراءات تأشيرات الزيارة لمملكة البحرين.

وأكدت أنه سيتم الاستمرار في تطبيق «الحجر الصحي الاحترازي» لعشرة أيام لجميع المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء وجميع المسافرين غير المتطعمين البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وأعلنت الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء (وهي الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال وفيتنام) على جميع الرحلات الجوية بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل «موقت» ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.

وذكرت أنه يستثنى القادمون من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء من متطلبات الحجر الصحي الاحترازي والفحص قبل الصعود للطائرة وهم المتطعمون الذين يحملون الشهادات المعتمدة من قبل الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها بحسب قرار وزيرة الصحة أو تم توقيع اتفاقيات متبادلة للاعتراف بشهادات التطعيم معها.

كما يستثنى من متطلبات الحجر الصحي الاحترازي المتطعمون الذين يحملون شهادات التطعيم الصادرة من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزلندا وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة.