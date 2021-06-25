محامي يكشف عقوبة الاغتصاب الزوجي.. فيديو

عقوبة الاغتصاب الزوجي

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن فكرة الاغتصاب الزوجي أول من تحدث عنها ليست ندى عادل طليقة المطرب تميم يونس، وإنما هو الدكتور عبدالله رشدي، والذي قال إن هذا هو الإسلام أن الزوج يغتصب زوجته إذا أراد العلاقة الزوجية وهي لا ترغب في ذلك.

وأضاف أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القانون يجرم الاغتصاب الزوجي بالمادة 267، والتي جاء فيها أن كل من واقع أنثى بالإكراه رغما عنها يعد مغتصب ويعاقب، موضحا أن بعض فقهاء القانون قالوا إن النص جامع وشامل لكل الإناث حتى لو زوجته، موضحا أن الاغتصاب الزوجي جريمة يعاقب عليها القانون.

وتابع: إن نص القانون واضح وصريح، ولكن المشكلة تكمن في إثبات وقوع الاغتصاب الزوجي من الزوج لزوجته.

الأضرار الناجمة للزوجة عند تعرضها لـ الاغتصاب الزوجي



يعد تأثير الاغتصاب الزوجي على المرأة أمر بالغ الأثر نتيجة ان الزوج الذي يعد محل الثقة والآمان يتحول الي جاني في نظر الزوجة، ولا يفكر سوى في الانصياع لرغباته دون الإلتفات للضحية وما تعانيه جراء هذه الجريمة.

وقال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية والاستشاري النفسي، انه تشعر الزوجة التي تتعرض لـ الاغتصاب الزوجي بأنها منتهكة لحقوق بالإضافة إلى شعورها بالمهانة والانكسار.



وتابع درويش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، ان الاغتصاب الزوجي يمكن ان يجعل الزوجة تشعر بالكره تجاه جسدها وتشمئز منه، بالإضافة إلى انه يجعلها تهمل في نفسها ومظهرها وصحتها.



وأضاف درويش، انه من بين الأثار السلبية النفسية التي يتركها الاغتصاب الزوجي، انه يترك الزوجة تعاني باستمرار من القلق والاكتئاب ، وفقدان الرغبة الجنسية تجاه زوجها.

واوضح درويش، بأن يمكن للزوجة التي تتعرض لـ الاغتصاب الزوجي ان يتسبب لها في بعض الآثار الجسدية، وذلك عن طريق التعرض للإصابات الناجمة عن الاغتصاب تستدعي التدخل الطبي مثل النزيف والجروح، والإجهاض عندما تكون الزوجة حامل .

واستطرد درويش، بأن الاغتصاب الزوجي يدمر العلاقة العاطفية بين الشريكين ، نظرا لدخول العنف والإهانة، مما يمنع التواصل العاطفي و الحميمي بين الزوجين، الأمر الذي يعتبر نذير بتدمير العلاقة بأكملها فيما بينهم .