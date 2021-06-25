يبهر العالم .. 12 معلومة عن محور روض الفرج بالقاهرة المسجل بموسوعة جينيس

ضمن خطة شاملة وجهت بها القيادة السياسية لحل الأزمات المرورية بـ القاهرة ، شهدت المنطقة الشمالية مشروع ضخم وعملاق بات حديث العالم ، والذي دخل موسوعة جينيس بأعرض كوبري ملجم في العالم على نهر النيل بمنطقة المظلات ، ألا وهو محور روض الفرج شريان حياة جديد بقلب العاصمة.

لماذا صدرت توجيهات القيادة السياسية بإقامة محور روض الفرج بالقاهرة ؟

أهمية محور روض الفرج بالقاهرة تكمن في القضاء على كابوس التكدسات المرورية من وسط البلد ، واستطاع هذا المحور الربط بين طرق العين السخنة الزعفرانة بالبحر الأحمر والسويس بمنطقة الساحل الشمالي والضبعة دون المرور على منطقة وسط القاهرة كما كان يحدث سابق قبل المحور.

أبرز المعلومات عن محور روض الفرج بالقاهرة المسجل بموسوعة جينيس

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن المشروع الضخم الذي حل أزمة مرورية بوسط القاهرة وربط شرق مصر بمغربها :