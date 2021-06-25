يبهر العالم .. 12 معلومة عن محور روض الفرج بالقاهرة المسجل بموسوعة جينيس
ضمن خطة شاملة وجهت بها القيادة السياسية لحل الأزمات المرورية بـ القاهرة ، شهدت المنطقة الشمالية مشروع ضخم وعملاق بات حديث العالم ، والذي دخل موسوعة جينيس بأعرض كوبري ملجم في العالم على نهر النيل بمنطقة المظلات ، ألا وهو محور روض الفرج شريان حياة جديد بقلب العاصمة.
لماذا صدرت توجيهات القيادة السياسية بإقامة محور روض الفرج بالقاهرة ؟
أهمية محور روض الفرج بالقاهرة تكمن في القضاء على كابوس التكدسات المرورية من وسط البلد ، واستطاع هذا المحور الربط بين طرق العين السخنة الزعفرانة بالبحر الأحمر والسويس بمنطقة الساحل الشمالي والضبعة دون المرور على منطقة وسط القاهرة كما كان يحدث سابق قبل المحور.
أبرز المعلومات عن محور روض الفرج بالقاهرة المسجل بموسوعة جينيس
وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن المشروع الضخم الذي حل أزمة مرورية بوسط القاهرة وربط شرق مصر بمغربها :
- العزيمة المصرية نفذت هذا المشروع العظيم في 1277 يوم
- تم بتعاون وتنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب
- المشروع بتكلفة 6 مليارات جنيه
- يشمل محور عرضي يربط شمال وشرق القاهرة بطريق الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 39
- يبلغ طول المحور 600 كيلو متر
- رضه يصل الى 64 متر ونصف، و88 متر عرض في منطقة الربط بشبرا
- يتكون المحور من اتجاهين و6 حارات مرورية بكل اتجاه
- يشمل 31 مطلع ومنزل، 6 منازل ومطالع بالمظلات
- يضم مطالع ومنازل بالدائري، 3 منازل في بداية المحور بالخلفاوي
- يشمل منزلين على كورنيش النيل للقادم من الطريق الزراعي والقادم من وسط القاهرة، و3 منازل بشبرا منها 2 لشارع دولتيان حتى كوبري أبو وافية،
- كما يشمل منزل للكورنيش للمتجه إلى وسط القاهرة، فضلًا عن منزل الكوبري الرئيسي الذي يؤدي إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء.
- المشروع أصبح حديث العالم لاحتوائه على كوبري روض الفرج الملجم المار أعلى النيل والذي يعتبر أعرض كوبري ملجم على مستوى العالم