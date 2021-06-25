نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق روسيا.. تفاصيل

نجحت الصادرات المصرية في النفاذ إلى أسواق روسيا حيث شهدت العلاقات المصرية الروسية مرحلة من التطور الإيجابي في عهد الرئيس السيسي بعد تذليل العديد من المعوقات والعقبات لتعظيم التعاون الاقتصادي بين البلدين.. وتضمنت الصادرات المصرية لروسيا الفاكهة بقيمة 164.5 مليون دولار (تمثل 46.2 % من جملة الصادرات) والخضروات بـ144 مليون دولار (40.4%) والملابس وملحقاتها بقيمة 14 مليون دولار (4%).

وتعمل 467 شركة روسية في مصر برأسمال تجاوز 60 مليون دولار، ومن أهم تلك الشركات هي «تيز تور» للسياحة بحجم استثمارات 9.9 مليون دولار، وشركة «رد سي بيرل» للاستثمار السياحي بحجم الاستثمارات 4.2 مليون دولار .

قائمة أهم الشركات الروسية المستثمرة في مصر

تضمنت قائمة أهم الشركات الروسية المستثمرة في مصر كلآ من شركة «أوول رد سي» للاستثمار والتنمية السياحية بحجم استثمارات 3.8 مليون دولار، وشركة «جلوسا ديفينج كروز بحجم استثمارات 2.9 مليون دولار، وشركة كايرو ستار لسهل حشيش للاستثمار العقاري والسياحي بحجم استثمارات 2.4 مليون دولار، وشركة رد سي ريزورت للسياحة بحجم استثمارات 2.3 مليون دولار وشركة سيما لتصنيع المواد الخرسانية وإنشاء الطرق بحجم استثمار بلغ 1.4 مليون دولار .

افتتح نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نيابة عن وزير الاستثمارالمصري الجناح المخصص لمصر فى منطقة التشجيع "FAN ZONE" بمدينة سان بطرسبرج بروسيا فى 18 يونيو 2018، والتى يتم من خلالها الترويج وعرض خريطة مصر الاستثمارية على كافة الحضور والمشجعين من مختلف دول العالم. وذلك ضمن حملة "مصر - اكتشف واستثمر" والتى وُقعت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم. قام فريق من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعرض خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار في مصر، كما تلقي الخريطة الضوء على قصص نجاح المستثمرين في مصر في مختلف القطاعات .

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح روسي، تم شحنها خلال الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر 2018 .

شهد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى 25 سبتمبر 2018 مراسم توقيع عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب في صفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية، وذلك بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج. وقع عن الجانب الاول م. أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر، وعن الجانب الثاني سيرجيو كوربانوف نائب رئيس الشركة، وذلك بحضور د. محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، د. هشام عرفات وزير النقل، وسفيري روسيا والمجر لدي القاهرة .

افتتح وزير التجارة والصناعة برفقة دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي فعاليات المعرض والمنتدى التجاري للأسبوع الصناعي الكبير "Big Industrial Week" والذى يعقد بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام من 9-12 اكتوبر 2019 وتنظمه مجموعة فورميكا الروسية على مساحة 5 آلاف متر مربع بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة أكثر من 110 من الشــــــركات الصناعية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 7 دول هي روسيا، ومصر،وألمانيا، وفرنسا، والصين، والهند وبيلاروسيا لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها الصناعية في مجالات صناعة الآلات والمعدات، والتقنيات الزراعية، وميكنة الإنتاج، ومعدات الطاقة، والبترول والغاز.

وقد شارك في فعاليات افتتاح المعرض وزير صناعة بيلاروسيا، ووزير تجارة وصناعة كازاخستان، ووزير اقتصاد ارمينيا، ووزير تجارة وصناعة قيرغيزستان، ورئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة روسيا الاتحادية، ونائب رئيس اتحاد الصناعات الروسى، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية والفريق عبد المنعم التراس ورئيس الهيئة العربية للتصنيع والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو. يعد الأسبوع الصناعي الكبير أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية، حيث يُقام على غرار نظيره الروسي INNPROM والذي يعتبر من أكبر المعارض الصناعية في روسيا، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة متميزة لتلاقي كبريات الشركات الدولية لاستعراض فرص الاستثمار والتصنيع في إفريقيا وتبادل الخبرات المحلية والدولية ونقل التكنولوجيا بين الشركات المصرية والدولية .