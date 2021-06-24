صالحة لـ 5 سنوات.. تفاصيل إمكانية شراء راكب المترو لـ محفظة نقدية

كشف أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، تفاصيل إمكانية قيام الراكب بشراء محفظة نقدية بها مجموعة من التذاكر وتكون مشحونة على الكارت الذكى.

وقال أحمد عبد الهادي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، إن هناك عدة أنواع من ركاب المترو، ومنهم من يركب مترو الأنفاق باستخدام اشتراك لمدة 3 شهور أو 6 شهور أو اشتراك سنوي بقيمة مخفضة أو مدعومة.

وأضاف أحمد عبد الهادي: "هناك من يركب مترو الأنفاق عن طريق شراء تذكرة الرحلة الواحدة فقط في كافة خطوط المترو“، مضيفا: ” تم إضافة خدمة جديدة لتوفير الوقت للمواطنين وعدم الوقوف أمام شباك التذاكر، وهي توفير محفظة نقدية مثل اشتراك المترو وسعر الكارت ب 25 جنيها لأول مرة ويكون صالحا لمدة 5 سنوات ويمكن أن يستخدمه أي شخص وليس حامله فقط ويمكن شحنها بأي قيمة.



وعرضت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنفوجرافا عن محفظة التذاكر.



وأوضحت الشركة، أنه يمكن شراء مجموعة التذاكر مشحونة على الكارت الذكى "سعر الكارت 25 جنيها لأول مرة"، ويمكن الشحن بأى فئة "20 – 30 – 40 إلى 400 جنيه".

وأشارت إلى أن الكارت لحامله "بدون اسم" ويمكن استخدامه لأكثر من شخص، واستعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة، ويمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو، وشحنه عدة مرات فى حالة عدم تلفه.

وقالت شبكة المترو في منشورها ، من أجل راحتك وتوفير وقتك قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتنفيذ نظام لإستخراج محفظة نقدية لتذاكر الرحلة الوحيدة :



1. يمكنك شراء مجموعة من التذاكر مشحونه على الكارت الذكى (سعر الكارت 25 جنية لأول مره).

2. الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه .

3. الكارت لحاملة ( بدون أسم ) يمكن إستخدامة لأكثر من شخص.

4. إستعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة .

5. يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات فى حالة عدم تلف الكارت .

6. يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطة الثلاثة.

تظهير محطات المترو

وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا.



وأطلقت شركة المترو حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.

ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقال أحمد عبد الهادى المتحدث باسم هيئة المترو، إن المترو يشكل لجانا على جميع الخطوط، من عاملين وغيره لإجراء عمليات التطهير والتعقيم داخل جميع المحطات، موضحا أن كل المناطق التلامسية من مكان التذاكر يتم تعقيمها على مدار اليوم