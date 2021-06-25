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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خطة التموين لإنتاج رغيف خبز ذو جودة عالية .. تفاصيل

صدى البلد

كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تنفيذ الوزارة استراتيجية متطورة لـ تحسين منظومة الخبز خلال الفترة الراهنة، موضحا أن أول تلك المحاور يتمثل في تحسين منظومة تخزين القمح بالشون وتعزيزها بالصوامع المتطورة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التخزين، إذ تبلغ السعة التخزينية للصوامع التابعة للوزارة نحو 3.4 مليون طن.

3 محاور لتطوير منظومة الخبز

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المحور الثاني من تلك الاستراتيجية يتمثل في عمليات تطوير شامل للمطاحن بغرض الحصول على دقيق جيد لإنتاج رغيف خبز مدعوم وجيد للمواطنين يستند على العناصر الغذائية والمواصفات القياسية المتعارف عليها.


وأضاف أحمد كمال أن المحور الثالث يتمثل في تعزيز عمليات الرقابة والمتابعة على المخابز التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية عبر مديريات ومكاتب التموين التابعة، بالإضافة لاستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ لضمان حصول المواطنين على رغيف الخبز بشكل لائق وصالح للاستهلاك.

وفي وقت سابق، صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم إلغاء إجازات المفتشين بوزارة التموين خلال العطلات الرسمية، واستمرار العمل في الأوقات الرسمية وأيام الإجازات الرسمية والمناسبة العامة.

كما وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكولا مع أكبر 3 بنوك حكومية لتمويل تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بفائدة 5% تيسيرا على أصحاب المخابز لتطوير الإنتاج وتحسين جودة رغيف الخبز. 

التموين خطة التموين رغيف خبز خبز وزارة التموين

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