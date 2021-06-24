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رئيس التحرير
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الكارثة تنجم عن التغيرات المناخية

هشام العسكري: الجفاف من أهم الكوارث التي تهدد العالم

دكتور هشام العسكرى
دكتور هشام العسكرى

قال الدكتور هشام العسكرى أستاذ نظم الأرض و الاستشعار عن بُعد بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الجفاف من أهم الكوارث التى تحدث على الأرض، و التى تنجم عن التغيرات المناخية و تزداد سوءا نتيجة لعمليات فيزيائية و كيميائية موجودة على سطح كوكب الأرض.

 

أضاف هشام العسكرى،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى إبراهيم عيسى  فى برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس"، أن الجفاف يعنى ندرة المياه او يمكن تعريفه بعملية استمرارية فى تناقص المياه و الموارد المائية، مشيرا إلى أن ذلك يهدد الحياة على كوكب الأرض بشكل عام و يهدد الحياة أيضا فى المناطق القاحلة.


أوضح استاذ نظم الأرض و الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مصر ليست دولة تقع فى منطقة قاحلة فقط بل تعتبر من أكثر الدول جفافا، منوها إلى أن الجفاف مستمر على مستوى  العالم ،و ذكر أن هناك عدة تقارير كانت توضح ما هى أكثر الأشياء التى تواجهها البشرية و من الممكن أن تؤدى إلى فنائها. 

 

أكد، أن هناك أشياء عدة تواجهها البشرية بأكملها و التى أولها أسلحة الدمار الشامل والأشياء التى تتعلق بالجفاف و التغيرات المناخية و ما شابه، مشيرا إلى أنه إذا لم يأخذ العالم بعين الاعتبار او بشكل جدى حجم المشكلة التى نواجهها فسوف نواجه مشاكل كثيرة بسبب تلك التغيرات المناخية.

 

و أشار إلى أن الفترة الحالية و المقبلة من المنتظر  حدوث تغيرات كبيرة على أرض الواقع وسنجد أشخاصا يتحدثون عن استدامة الحياه و الموارد المائية و ندرة المياه التى سوف نعيش فيها و الكوارث الطبيعية و كيف نتكيف معها.

 

ولفت إلى، أننا عاصرنا من قبل عدة كوارث و منها إعصار تسونامي فى اليابان و الذى راح ضحيته ربع مليون نسمة فضلا عن الأعاصير التى تحدث فى الولايات المتحده الامريكية والتى ينتج عنها ضحايا.

هشام العسكري نظم الأرض جامعة تشابمان الجفاف الكوارث التغيرات المناخية كوكب الارض

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