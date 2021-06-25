بيراميدز يخوض أول تدريباته في كازبلانكا مساء اليوم

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، خوض أول تدريباته، في مدينة كازبلانكا المغربية، في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب نادي الرجاء المغربي، الذي يبعد دقائق عن مقر فندق إقامته.



ويحل بيراميدز، ضيفا، على الرجاء المغربي، في التاسعة من مساء الأحد المقبل، على ملعب “مركب محمد الخامس” في مباراة إياب نصف النهائي القاري؛ بعدما انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، بالتعادل السلبي، ومن المقرر أن تحسم مواجهة كازبلانكا، المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

وصول بعثة بيراميدز للمغرب

ووصلت بعثة نادي بيراميدز لمدينة الدار البيضاء على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي للفريق؛ لتوفير الوقت والجهد، حيث البثعة مباشرة إلى مقر فندق الإقامة بوسط مدينة الدار البيضاء.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق، مرانه الأخير، في التاسعة من مساء السبت، على “مركب محمد الخامس” الذي يستضيف المباراة المهمة لحسم أحد طرفي المباراة النهائية.