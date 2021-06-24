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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رحلة ملاحة كورية تصل ميناء عدن بعد توقف 4 أشهر

ميناء عدن اليمني
ميناء عدن اليمني

 وصلت إلى ميناء عدن اليمني، اليوم الخميس، باخرة عملاقة تابعة للخط الملاحي الكوري وعلى متنها 5 ألاف و800 سيارة متنوعة للسوق المحلية اليمنية، في أولى رحلاتها الملاحية للميناء، بعد توقف أربعة أشهر.

ميناء عدن

وأوضح مدير عام الأصفة والساحات بالميناء القبطان شفيع الحريري - لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن وصول الباخرة العملاقة، يأتي ضمن اهتمام وجهود قيادة ميناء عدن في تقديم التسهيلات والمزايا المحفزة للشركات والخطوط الملاحية، وكبار المستوردين المحلين والأجانب في أرصفة ميناء المعلا بشكل خاص وميناء عدن بشكل عام.


وأشار مدير عام شركة الرابط العالمي للخدمات اللوجيستية البحرية، وكيل الباخرة الكورية العملاقة المهندس سمير الحسيني إلى أن الخط الملاحي الكوري بوصول هذه الرحلة، يستأنف رحلاته الملاحية البحرية المنتظمة لميناء عدن بعد انقطاع دام أربعة أشهر.

ميناء عدن اليمني الملاحي الكوري القبطان شفيع الحريري سبأ ميناء عدن

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