نائب رئيس جامعة عين شمس: دورات مكثفة للمعيدين لإعدادهم للدراسة بالخارج

عقد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعا مع الهيئة المعاونة بكلية الآداب بحضور الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية ، الدكتور شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ لاطلاعهم علي الامكانات التي توفرها لهم الجامعة ومراكزها ووحداتها المختلفة ضمن الخدمات المقدمة من قطاع الدراسات العليا والبحوث على موقع الجامعة مثل خدمة الاستشارات الاحصائيه، خدمة التدقيق اللغوي، مكتب المبعوثين. ومكتب الجوائز.

وكدلك التعرف علي اهم المشاكل التي تواجههم في ابحاثهم وتشجيع الحصول علي المنح والبعثات. حيث اكد استعداد الجامعة لعمل دورات مكثفة في اللغة الانجليزية للمعيدين في اقسام الكليات الانسانية ،لإعدادهم للسفر للخارج للحصول علي منح او بعثات .



وأضاف ان بالجامعة مركز التدريب، مكتب المبعوثين ومكتب المنح التي تقدم الدعم الكامل للحصول علي المنح والبعثات ، مشيرا الى انه تم عمل ايميل رسمي لكل طلاب الدراسات العليا يمكن الدخول به علي بنك المعرفة ، واشار الي كافة اعلانات المنح والبعثات بالاضافة للخدمات الاخري المقدمة يتم نشرها علي موقع الجامعة والمركز الإعلامي للجامعة.

وأكد علي استعداد الجامعة لتمويل المنح الخارجية للباحثين تشجيعا لابنائها الباحثين بالاضافة إلي دفع مصاريف النشر اذا تم نشر البحث في مجلة من التصنيف الأول.Q1

كما اوضح ان هناك عددا من الدورات التي تساعد في الترقي مثل دورة التحول الرقمي التي اصبحت لازمة اثناء الحصول علي درجة الماجستير والدكتوراه.

وطالب الدكتور مصطفى مرتضى الباحثين بضرورة التواصل مع الاساتذة والبحث ، الاجتهاد والمثابرة في الوصول الي كل جديد، مضيفا ان الكليات النظرية عليها أن تساهم في رفع التصنيف الدولى لجامعة عين شمس لانها تحتوى على اكبر عدد من الاساتذة الذين لهم باع طويل في البحث الاكاديمي والعلمي نظرا لتعدد وتنوع التخصصات بها.

وأشارت الدكتورة شيرين مظلوم الي دور وحدة مركز الاستشارات التابع لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية والتي تقوم بعمل دورات في اللغة الانجليزية لاعداد الباحثين للحصول علي شهادة التويفل.