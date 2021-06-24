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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن حمزة: استثناء فئتين من زيادة أسعار الكهرباء أول يوليو.. فيديو

الكهرباء
الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه سيتم تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بدء من الخميس المقبل.


وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والمُذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم تثبيت أسعار الطاقة للجهد الفائق والمتوسط، المستخدمين في الصناعة بشكل كبير لمدة 5 سنوات.

 

وأوضح أن أسعار الشرائح الخاصة بالقطاع التجاري لن تشهد أي زيادة هذا العام وفقا لخطة رفع الدعم التى تم الإعلان عن فى يوليو الماضي وحتى يوليو 2025،  لافتا إلى أن الزيادات ستبدأ أول يوليو وقدرها 10 قروش وسوف تشمل الشرائح الأولى والثانية التي يقل استخدامها عن 1000 كيلو وات.

 

وأشار إلى أن المنازل التي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات، فإنها لن تشهد زيادة، مردفا أنه  وفقا لهيكلة الأسعار فإن بعض الأسعار سوف تظل ثابتة كما هي، مثل الاستهلاكات الصناعية وسوف تكون أقل 10 قروش عن العام السابق.

 

استعدوا لارتفاع الأسعار .. 10 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

 

يسعى الكثيرون لتخفيض استهلاك الكهرباء ، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء كما أنه سيتم تطبيق زيادة أخرى الشهر المقبل.

 

يقدم صدى البلد لقرائه عدة نصائح  يجب اتباعها لترشيد الاستهلاك وتقليل فاتورة الكهرباء.


- إغلاق مصابيح الإضاءة في الأماكن التي لا تحتاج إلى الإضاءة، والاعتماد على ضوء الشمس خلال النهار وبالطبع يجب تبديل اللمبات العادية بلمبات "ليد".

- إغلاق مراوح السقف في الغرف التي تخلو من الأشخاص.

-  استخدام الميكرويف والأفران في تسخين الأكل للضرورة القصوى فقط.

- عدم ترك شاحن الهواتف في الكهرباء لأن تركها يؤدي إلى استهلاك 20%.

- عند استخدام الغسالة الكهربائية، يفضل تقليل عدد الغسلات عن طريق استخدام الحمولة القصوى في كل غسلة، واستخدام الماء البارد بدلا من الساخن يقلل أيضا من استهلاك الكهرباء

- ضبط درجة حرارة الثلاجة بين 2 و 3 درجة مئوية، ودرجة "الفريزر" تكون - 18 درجة مئوية.- في حالة وجود غسالة الأطباق، لا تستخدمها في تجفيف الأطباق.

- ينصح بالاستعانة بترموستات لضبط درجة إضاءة المنزل والتحكم بها حسب الحاجة.

- فصل الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة والشواحن، ولا تضع جهاز اللابتوب على الشاحن عندما تكون البطارية ممتلئة.

- يجب  شراء التكييف  من  النوع المناسب للمساحة المراد استخدامه فيها للحصول على أعلى درجة تبريد وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة وغلق منافذ التهوية أثناء تشغيله لضمان الحفاظ على درجة الحرارة.

- الأجهزة الكهربائية القديمة قد يكون سببا من أسباب ارتفاع الاستهلاك، لأن الأجهزة الكهربائية القديمة تستهلك طاقة أكبر.

أسعار شرائح الكهرباء الكهرباء شرائح الكهرباء وزارة الكهرباء أيمن حمزة

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