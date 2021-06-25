يجب التعامل بشكل جدى.. أستاذ نظم الأرض: الظواهر لها تأثير يختلف بين دولة أخرى بسبب التغيرات المناخية

التغيرات المناخية مرتبطة ببعضها في العالم كله

أكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ نظم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الجفاف يزداد على مستوى العالم، كما أن العالم يجب أن يتعامل مع المشكلة بشكل جدى.

وأضاف "العسكري"، خلال مداخلة عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مصر ستمتلك مخزون استراتيجي من المياه من بحيرة ناصر، لكنها لا تستمر طويلًا.

وأوضح هشام العسكري، أن التغيرات مرتبطة بالعالم كله فالجفاف والتصحر في مصر وافريقيا يتسبب في زيادة الأعاصير على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أستاذ نظم الأرض، أن الجفاف من أهم الكوارث الطبيعية التي تنجم عن التغيرات المناخية وعمليات فيزائية و كيميائية ، منوهًا الى أن الجفاف يهدد الحياة على شكل الأرض، ومصر من أكثر دول العالم جفافًا و ليست فقط من الدول التى تقع فى منطقة قاحلة.

وأضاف أستاذ نظم الأرض، أن الجفاف يزداد على مستوى العالم، كما أن العالم يجب أن يتعامل مع المشكلة بشكل جدى و ذلك لما نواجهه من تغيرات مناخية وتأثيرها على المواطنين والشعوب، قائلا "سنواجه مشاكل بسبب التغيرات المناخية على مستوى العالم، والاهتمام أصبح كبير خلال الفترة الحالية والحديث عن ندرة المياة زاد".

وتابع أستاذ نظم الأرض : "الظواهر لها تأثير يختلف بين دولة أخرى بسبب التغيرات المناخية، وهناك جفاف ممتد على شرق إفريقيا وأثيوبيا، والتغيرات المناخية كالجفاف من الممكن السيطرة عليها كترشيد الاستهلاك"، مؤكدًا أن مصر وشمال إفريقيا والخليج العربي من أكثر المناطق التي ستتعرض للجفاف.

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قال الدكتور هشام العسكرى أستاذ نظم الأرض و الاستشعار عن بُعد بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الجفاف من أهم الكوارث التى تحدث على الأرض، و التى تنجم عن التغيرات المناخية و تزداد سوءا نتيجة لعمليات فيزيائية و كيميائية موجودة على سطح كوكب الأرض.

الجفاف

أضاف هشام العسكرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى إبراهيم عيسى فى برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس"، أن الجفاف يعنى ندرة المياه او يمكن تعريفه بعملية استمرارية فى تناقص المياه و الموارد المائية، مشيرا إلى أن ذلك يهدد الحياة على كوكب الأرض بشكل عام و يهدد الحياة أيضا فى المناطق القاحلة.



أوضح استاذ نظم الأرض و الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مصر ليست دولة تقع فى منطقة قاحلة فقط بل تعتبر من أكثر الدول جفافا، منوها إلى أن الجفاف مستمر على مستوى العالم ،و ذكر أن هناك عدة تقارير كانت توضح ما هى أكثر الأشياء التى تواجهها البشرية و من الممكن أن تؤدى إلى فنائها.

أكد، أن هناك أشياء عدة تواجهها البشرية بأكملها و التى أولها أسلحة الدمار الشامل والأشياء التى تتعلق بالجفاف و التغيرات المناخية و ما شابه، مشيرا إلى أنه إذا لم يأخذ العالم بعين الاعتبار وبشكل جدى حجم المشكلة التى نواجهها فسوف نواجه مشاكل كثيرة بسبب تلك التغيرات المناخية.

و أشار إلى أن الفترة الحالية و المقبلة من المنتظر حدوث تغيرات كبيرة على أرض الواقع وسنجد أشخاصا يتحدثون عن استدامة الحياة و الموارد المائية و ندرة المياه التى سوف نعيش فيها و الكوارث الطبيعية و كيف نتكيف معها.

ولفت إلى، أننا عاصرنا من قبل عدة كوارث و منها إعصار تسونامي فى اليابان و الذى راح ضحيته ربع مليون نسمة فضلا عن الأعاصير التى تحدث فى الولايات المتحده الأمريكية والتى ينتج عنها ضحايا.