حكام مباريات الجمعة فى الدورى الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الجمعة فى الأسبوع الــ ٢٧ بمسابقة الدورى الممتاز.

جاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي:

يدير مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها فى الغردقة الدولى ابراهيم نورالدين حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين رجب محمد وتامر رشاد وحكما رابعا محمد عبدالفضيل وحكما للفيديو محمود ناصف ومساعده صبري ابراهيم.

فيما أسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة إدارة مباراة المصري والانتاج الحربي إلى طاقم مكون من : عبدالعزيز السيد حكما للساحة ويساعده الثنائي هشام طلب وإكرامي سالم وحكما رابعا خليفة عبدالله وحكما للفيديو خالد الغندور ومساعده أحمد عبدالله.

ومن المقرر أن يتولى إدارة مباراة أسوان ووادى دجلة إلى الدولي محمود البنا ويعاونه ثنائى المساعدين يوسف البساطي وشهاب راشد وحكما رابعا عمرو عابدين وحكما للفيديو وائل فرحان ومساعده محمود وفا.

ويتولى إدارة مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري احمد العدوي حكما للساحة ويساعده الثنائي أحمد حسام طه وهاني العراقى وأشرف مسعد وحكما رابعا أشرف مسعد وحكما للفيديو عمرو الشناوي وأحمد فهيم.

يذكر أن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز فيما يحل النادى الاهلي فى المركز الثانى ويتبقى له مباريات مؤجلة.