عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكام مباريات الجمعة فى الدورى الممتاز

صدى البلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الجمعة فى الأسبوع الــ ٢٧ بمسابقة الدورى الممتاز.

جاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي:

يدير مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها فى الغردقة الدولى ابراهيم نورالدين حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين رجب محمد وتامر رشاد وحكما رابعا محمد عبدالفضيل وحكما للفيديو محمود ناصف ومساعده صبري ابراهيم.

فيما أسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة إدارة مباراة المصري والانتاج الحربي إلى طاقم مكون من : عبدالعزيز السيد حكما للساحة ويساعده الثنائي هشام طلب وإكرامي سالم وحكما رابعا خليفة عبدالله وحكما للفيديو خالد الغندور ومساعده أحمد عبدالله.

ومن المقرر أن يتولى إدارة مباراة أسوان ووادى دجلة إلى الدولي محمود البنا ويعاونه ثنائى المساعدين يوسف البساطي وشهاب راشد وحكما رابعا عمرو عابدين وحكما للفيديو وائل فرحان ومساعده محمود وفا.

ويتولى إدارة مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري احمد العدوي حكما للساحة ويساعده الثنائي أحمد حسام طه وهاني العراقى وأشرف مسعد وحكما رابعا أشرف مسعد وحكما للفيديو عمرو الشناوي وأحمد فهيم.

يذكر أن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز فيما يحل النادى الاهلي فى المركز الثانى ويتبقى له مباريات مؤجلة.

ترشيحاتنا

سيستمر حتى اعتزاله.. تعليق والد زيزو عقب تجديده لنادي الزمالك

العراق.. تنظيم داعش الإرهابي يشن هجوما على الشرطة الاتحادية في كركوك

كوبا أمريكا 2020 .. أورجواي تتقدم على بوليفيا 1-0 في الشوط الأول

إنفينيتي تكشف النقاب عن QX60 موديل 2022 الجديدة| صور

أول تعليق من أحمد سيد زيزو عقب التجديد لـ الزمالك 3 سنوات

رسميا .. أحمد سيد زيزو يجدد تعاقده مع الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

غير قادرة على التحرك.. تطور في حالة دلال عبد العزيز.. خاص

في غياب نجوم الكرة .. عمرو وردة يحتفل بخطوبته في حفل عائلي

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

السعودية.. إجراء عاجل بشأن الوافدين الي المملكة

شاهد .. لحظة القبض على الإخواني علاء حسانين وبحوزته قطع أثرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ