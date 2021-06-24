الحجر الصحي يكشف تفاصيل دخول الأراضي المصرية دون تحليل الـ PCR.. فيديو

قال أيمن إمام، رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي، إنه تم السماح للقادمين من الخارج المطعمين ضد كورونا باللقاحات المعتمدة من الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والمُذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم إعفاء القادم من الخارج من تحليل الـ PCR بشرط أن يكون حاملا شهادة تثبت أنه تناول أحد اللقاحات المعتمدة من الصحة العالمية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي، أنه يشترط في الشهادة أن يكون مثبوتا بها أن الشخص حاصلا على الجرعتين كاملتين من اللقاحات التي تتطلب جرعتين وأن يكون مر على الجرعة الثانية 14 يوما للتأكد أنه تم تحقيق الاستفادة الكاملة من اللقاح.

كثيراً من التساؤلات خلال هذه الفترة أصبحت تراود الركاب المسافرين إلى دول الخارج أو القادمين إلى الأراضي المصرية، عبر مطار القاهرة الدولي أو المطارات الداخلية، حول اكتفاء سلطات الحجر الصحي بالمطارات بشهادة التطعيم، والتي تفيد بحصولهم على لقاح فيروس كورونا، دون الحاجة إلى تحليل الـ PCR الذي وضعته الحكومة شرطاً لدخول البلاد، إسوة بكافة دول العالم.



قرار إلزام القادمين إلى مصر بإجراء تحليل الـ PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول إلى القاهرة بمدة لا تتجاوز الـ 72 ساعة، هو قرار حكومي أقره مجلس الوزراء، وليست سلطات الحجر الصحي بالمطارات المصرية أو مطار القاهرة، فيستلزم لرفع هذا الإجراء قرار حكومي أيضاً، ولا تستطيع سلطات الطيران المدني داخل المطارات اتخاذ قرار بمفردها في هذا الشأن، - هذا ما قالته مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي .

تحليل PCR أم شهادة اللقاح

المصادر المطلعة بمطار القاهرة الدولي، أوضحت لـ "صدى البلد"، أنه مازالت جميع المطارات حول العالم، لم تعتمد بعد فكرة دخول المواطنين الأجانب إلى أراضيها من الحاصلين على اللقاح فقط، ولكنها ما زالت تتمسك بنتيجة تحليل الـ PCR السلبية للمسافر قبل الدخول بجانب شهادة اللقاح إن وجدت، باستثناء بعض الدول التي تضع إجراء صحي مضاعف على الأجانب المسافرين إليها، يتمثل في فرض حجر صحي لهؤلاء المسافرين فور الوصول إلى أراضيها، فإنها أصبحت تعفي هؤلاء الحاصلين على اللقاح من شرط الحجر الصحي، ولكن لم تعفيهم من تحليل الـ PCR قبل دخول البلاد، ومثال لذلك المملكة العربية السعودية.

وأشارت المصادر المطلعة بمطار القاهرة، إنه حتما سوف تتوصل سلطات المطارات في نهاية الأمر إلى الاكتفاء بشهادة اللقاح للمسافرين إليها، ولكنها الخطوة مازالت مبكرة بالمقارنة بنسب حصول دول العالم على اللقاح، فضلا عن نسب الحاصلين على اللقاح داخل الأراضي المصرية.

فضلا، عن أنه مازالت مطارات العالم تتخوف من اتخاذ هذه الخطوة، بسبب تسجيل إصابات بالفيروس المستجد بين الحاصلين على شهادة اللقاح بعد تلقي التطعيم، وهو الأمر المثير للقلق ولو بنسبة قليلة، خاصة أن دول العالم حتى الآن المكتشفة للقاحات والمصنعة له، لم تقول أن نسب شفاءه 100%، ولكنه يحمي أيضا المصابين من الأعراض الجسيمة التي قد تطال الشخص الغير حاصل على اللقاح، فأعراض الإصابة بالمرض تكون أقل حدة وشراسة.

إجراءات متبعة



وأكدت المصادر المطلعة، أن سلطات الحجر الصحي بالمطارات المصرية، تطبق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن أنها زودت المطارات بأجهزة تكنولوجية حديثة لفحص الركاب المصابين آليا وإلكترونيا عن بعد، من خلال أجهزة كشف حراري، لتقليل التلامس بين الأشخاص، فضلا عن أنها أصبحت تستخدم مؤخراً، تقنية “QR CODE” علي شهادات تحليل الـ pcr الخاصة بالكشف عن الفيروس، حيث يتم قراءتها عبر الماسح الضوئي بالمطارات والموانى العالمية للكشف عن البيانات الأساسية من قاعدة بيانات المعامل المركزية، وذلك لمنع تزوير الشهادات.

وتلتزم سلطات الحجر الصحي في المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

