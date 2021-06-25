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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع مياه الشرب عن 9 مناطق بمدينة أسوان

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ أسوان قطع المياه عن مناطق ( الصداقة الجديدة – المحمودية – طريق السادات بالكامل – الشلال – كيما – عزب كيما – السيل الجديد ) .

وأكدت شركة مياه أسوان ان سبب الانقطاع بأنه لعدم إستقرار التيار الكهربائى المغذي لمحطة مياه جبل شيشة سيتم تنفيذ أعمال صيانة للوحة الجهد المتوسط وبناءاً عليه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المحطة .

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وسيكون الانقطاع اعتباراً من الساعة الخامسة من فجر يوم السبت القادم الموافق 26/6/2021 وحتى الساعة الحادية عشر من ظهر نفس اليوم .

 أهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

أسوان شركة مياه الشرب قطع المياة فصل التيار الكهربائي محافظة أسوان

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