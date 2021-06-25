العسال: مواقعة الرجل لزوجته رغما عنها لا يعد اغتصابا.. فيديو

مواقعة الرجل لزوجته

قال المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد ما يسمى الاغتصاب الزوجي، فالاغتصاب بشكل عام هو أخد ما ليس لي حق فيه، أما في حالة وجود الحق فلا يوجد اغتصاب.

وأضاف المستشار محمود العسال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الاغتصاب الزوجي هو إساءة استعمال الحق، والحق هنا هو الزوجة أن تكون قادرة على ممارسة العلاقة الجنسية ولكنها رافضة ويقوم الزوج بمواقعتها رغم رفضها فلا إثم عليه وللزوجة الحق في طلب الطلاق، أو أن تكون لديها ما يمنعها من إقامة العلاقة الجنسية من تعب أو مرض أو غير ذلك، ولكنه قام بمواقعتها بالإكراه وهنا لها الحق في الخلع أو الطلاق.

وتابع: أننا نحاول أن نقيم ما يفعله الغرب عندنا، وهو أمر لا يجوز، "موضحا: "الغرب غيرنا معندوش رخصة الطلاق ولا عنده المودة والرحمة بين الزوجين".



وفي سياق آخر، قال الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامي، إن أسباب انتشار ظاهرة الاغتصاب الزوجي يرجع بعضها إلى مشاهدة الأفلام الإباحية وتناول المخدرات، فهناك مقدمات قبل المعاشرة من بينها المداعبة والملاطفة بين الزوجين وليس الضرب والإهانة.



وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن معاشرة زوجها دون عذر شرعي، لافتا أن الدين الإسلامي أمر الزوج بهجر زوجته في المضاجع إذا امتنعت عن معاشرته كنوع من العقاب.

وتابع الشيخ سيد زايد، هناك بعض الأشخاص يشوهون الدين الإسلامي بفهمهم الخاطئ مستدلين بحديث إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، لافتا أن العلاقة الزوجية مبنية على التراضي بين الطرفين، فالمعاشرة الزوجة يجب أن تكون راضية ومهيأة نفسيا، مضيفا أن الإسلام دين محبة وبعض المتشددين يشهون هذا الدين.



يعد تأثير الاغتصاب الزوجي على المرأة أمر بالغ الأثر نتيجة ان الزوج الذي يعد محل الثقة والأمان يتحول الي جاني في نظر الزوجة، ولا يفكر سوى في الانصياع لرغباته دون الالتفات للضحية وما تعانيه جراء هذه الجريمة.

الأضرار الناجمة للزوجة عند تعرضها لـ الاغتصاب الزوجي



وقال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية والاستشاري النفسي، انه تشعر الزوجة التي تتعرض لـ الاغتصاب الزوجي بأنها منتهكة لحقوق بالإضافة إلى شعورها بالمهانة والانكسار.

وتابع درويش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، ان الاغتصاب الزوجي يمكن ان يجعل الزوجة تشعر بالكره تجاه جسدها وتشمئز منه، بالإضافة إلى انه يجعلها تهمل في نفسها ومظهرها وصحتها.

وأضاف درويش، انه من بين الأثار السلبية النفسية التي يتركها الاغتصاب الزوجي، انه يترك الزوجة تعاني باستمرار من القلق والاكتئاب ، وفقدان الرغبة الجنسية تجاه زوجها.



وأوضح درويش، بأن يمكن للزوجة التي تتعرض لـ الاغتصاب الزوجي ان يتسبب لها في بعض الآثار الجسدية، وذلك عن طريق التعرض للإصابات الناجمة عن الاغتصاب تستدعي التدخل الطبي مثل النزيف والجروح، والإجهاض عندما تكون الزوجة حامل .

واستطرد درويش، بأن الاغتصاب الزوجي يدمر العلاقة العاطفية بين الشريكين ، نظرا لدخول العنف والإهانة، مما يمنع التواصل العاطفي و الحميمي بين الزوجين، الأمر الذي يعتبر نذير بتدمير العلاقة بأكملها فيما بينهم.