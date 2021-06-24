عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر للمقاصة: نعاني من أزمة مالية طاحنة.. وباسم مرسي يتألق مع الفريق

مصر المقاصة
مصر المقاصة

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن باسم مرسي  مهاجم الفريق الأول لكرة القدم كان على وشك الاعتزال قبل الانضمام لنادي مصر المقاصة، ليصبح هدافا لبطولة الدوري الممتاز.

 

وسجل باسم مرسي 9 أهداف مع المقاصة هذا الموسم، ليصبح على بعد 3 اهداف من أشرف بنشرقي لاعب الزمالك، وأحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا، في صدارة الهدافين.

 

وأوضح سليم في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورت، ردًا على رغبة الزمالك التعاقد مع باسم مرسي: "لو أراد الزمالك أي لاعب في ظل رغبة اللاعب، فلا مانع، نحن على مسافة متساوية من الأهلي والزمالك".

 

سبب منع إذاعة مباراة الزمالك في الدوري 

وعن سبب منع المقاصة إذاعة مباراته أمام الزمالك، قال المدير التنفيذي للنادي الفيومي: "نعاني من أزمة مالية طاحنة، نمر بظروف صعبة، لنا مستحقات لدى الشركة الراعية، نكن لهم كل احترام وتقدير، ولكن المعلنين لا يدفعون مستحقاتهم للشركة الراعية".

 

وأكمل: “موقفنا ليس من بريزنتيشن، ولكن من المعلنين المقصرين الذين لا يدفعون المقابل المادي نظير إعلاناتهم، الشركة الراعية مظلومة لان المعلنين لا يدفعون، عملنا ”ضغط" على المعلنين، نمضي عقود وشيكات لاعبين، على أساس أننا سنتقاضى مقابل الإعلانات والبث في مواعيد معينة، نحن في موقف صعب، الموقف تكرر أكثر من مرة".

 

ويحتل المقاصة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، فيما خرج من دور الـ8 بكأس مصر أمام الزمالك.

 

بكري سليم المقاصة باسم مرسي الدوري الممتاز أشرف بنشرقي مصر للمقاصة

ترشيحاتنا

سيستمر حتى اعتزاله.. تعليق والد زيزو عقب تجديده لنادي الزمالك

العراق.. تنظيم داعش الإرهابي يشن هجوما على الشرطة الاتحادية في كركوك

كوبا أمريكا 2020 .. أورجواي تتقدم على بوليفيا 1-0 في الشوط الأول

إنفينيتي تكشف النقاب عن QX60 موديل 2022 الجديدة| صور

أول تعليق من أحمد سيد زيزو عقب التجديد لـ الزمالك 3 سنوات

رسميا .. أحمد سيد زيزو يجدد تعاقده مع الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

غير قادرة على التحرك.. تطور في حالة دلال عبد العزيز.. خاص

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

في غياب نجوم الكرة .. عمرو وردة يحتفل بخطوبته في حفل عائلي

السعودية.. إجراء عاجل بشأن الوافدين الي المملكة

شاهد .. لحظة القبض على الإخواني علاء حسانين وبحوزته قطع أثرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ