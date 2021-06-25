كوبا أمريكا 2020 .. أورجواي تتقدم على بوليفيا 1-0 في الشوط الأول

أنهي منتخب أوروجواي الشوط الأول متقدما على منافسه بوليفيا بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كوبا أمريكا

وجاء الهدف الوحيد بالدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعدما سجل جايرو كوينتيروس الهدف في مرماه.

تشكيل أورجواي

وجاءت التشكيلة كالاتي:

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: نانديز، خيمينيز، جودين، ماتياس فانا.

الوسط: فالفيردي، فيتشينو، ديلا كروز - جي دي أراسكيتا.

الهجوم: سواريز، كافاني

ويحتل منتخب أوروجواي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة، بينما يأتي بوليفيا في الترتيب الأخير بدون نقاط.