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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنتحار موظف

لاتهامه بإهدار المال العام... انتحار موظف بحبوب الغلال بمركز الدلنجات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

استقبل مستشفى الدلنجات العام جثة شخص مصاب بحالة تسمم نتيجة تناول حبوب حفظ الغلال، بسبب مروره بأزمة نفسية، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة " ى. ع. ي " موظف بالوحدة المحلية بمركز الدلنجات، اثر تناوله حبوب حفظ الغلال،  لمرور بأزمة نفسية، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين انتحاره لمروره بأزمة نفسية بسبب إنهاء خدمته بالوحدة المحلية لاتهامه في قضية تزوير وإهدار للمال العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لاتهامه بإهدار المال العام انتحار موظف استقبل مستشفى الدلنجات العام مروره بأزمة نفسية حبوب حفظ الغلال

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