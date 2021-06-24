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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من أحمد سيد زيزو عقب التجديد لـ الزمالك 3 سنوات

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

أبدى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، اليوم الخميس.

وقال أحمد سيد "زيزو" في تصريحات لقناة الزمالك: "جددت تعاقدي مع الزمالك لثلاث سنوات و كان من المهم جدا أن أكمل مسيرتي مع نادي الزمالك لأنكم تعلمون كم الضغوط التي كنت أعانيها مؤخرا".

وأضاف "كنت أقدر جماهير الزمالك وأقوم بأشياء في السر لمصلحة النادي، وفي الوقت ذاته أجد هجوم من الجماهير بسبب أشياء لم أفعلها. لكنني أعلم إن هذا الغضب كان على قدر حبهم لي".

وانضم زيزو لنادي الزمالك منتصف الموسم قبل الماضي، قادما من موريرينسي البرتغالي.

 

صاحب الـ25 يرتبط بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل 2021/2022 ، كما شارك زيزو هذا الموسم مع الزمالك في 31 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتوج زيزو مع الزمالك بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي حتى الآن.

الزمالك يعلن تجديد زيزو 

أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك تجديد تعاقد اللاعب أحمد سيد زيزو لفترة لم يكشف عن مدتها.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال حسين لبيب :"فخورون باستمرار زيزو معنا، لكن لن أكشف عن أي تفاصيل الآن، ما يهمنا هو توقيع اللاعب".
وأضاف رئيس الزمالك المؤقت :"عقد زيزو القديم ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لكنه جدد تعاقده ليظل مع الفريق لسنوات قادمة".

ومن جانبه كشف أحمد "زيزو" عبر قناة الزمالك عن مدة تعاقده مشيراً إلى أن عقده الجديد لمدة 3 مواسم قادمة.

وأنهى لبيب قائلاً :"جلستنا مع زيزو تأخرت حتى عودتنا من مباراة السلة ضد الاتحاد في الدوري، لسنا نادي كرة قدم فقط، وهدفنا إسعاد الجماهير في كل الألعاب".

 

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