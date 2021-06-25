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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السردين في المنزل.. طرق مختلفة بالفرن والمقلي

صدى البلد

طريقة عمل السردين في المنزل لن يكلفك الكثير،كما انها من الاكلات اللذيذة  حيث يمكن  تحضير السردين بطرق مختلفة، فأن طريقة عمل السردين ، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة تنظيف سمك السردين الصغيرو طريقة عمل سمك السردين بالفرن.

 


تحضير السردين بطرق مختلفة

تحضير السردين بطرق مختلفة لم يكلفك الكثير فيمكنك تحضيرالسردين بالليمون او بالبقدونس او صنية بالفرن  او سردين بالطماطم ونقدم لكي اليوم طريقة عمل سمك السردين المحشي

مقادير سردين محشي
سردين 

طماطم بيوريه

 ثوم بابريكا 

 ليمون 

كمون

 دقيق 

شطة

 ملح 

 فلفل

 زيت 
طريقة تحضير سردين محشي
* اخلطي ثوم مفروم مع كمون وليمون وشطة وصلصة طماطم وبابريكا يدا

* افتحي السمك السردين واحشيه بالخليط المعد

* رشي عليه ملح وفلفل وتبليه بالدقيق واقليه في طاسة بها زيت ثم قدميه


طريقة عمل سمك السردين بالفرن

تعد طريقة عمل السردين بالفرن من اسهل طرق عمل السردين ولذلك نقدم لكي طريقة عمل السردين بالفرن 

مقادير  طريقة سمك السردين بالفرن
سردين 

بطاطس حلقات 

بصل حلقات 

طماطم حلقات 

فلفل أخضر

 حلقات كمون 

ريحان مجفف 

نعناع مجفف

 ثوم مفروم

 ملح فلفل 

اسود 

زيت زيتون 

 

طريقة عمل سمك السردين بالفرن
* ترص حلقات البصل في الطاجن ثم البطاطس ثم الفلفل الأخضر ثم الطماطم

* تتبل الخضروات بملح وفلفل أسود وزيت زيتون ويدخل الفرن ليبدأ في النضج

* يتبل السردين بالثوم المفروم والكمون والملح والفلفل والريحان والنعناع

* يوضع السردين على الخضروات في الطاجن ويرجع الى الفرن مرة أخرى حتى ينضج السردين ويقدم


طريقة تنظيف سمك السردين الصغير

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تنظيف سمك السردين الصغير بسبب كثرة الشوك الموجود فيه ، وقد يوجد طرق بسيطة لتنظيف السردين وذلك من خلال ازالو الرأس مع الذيل والسلسلة الشوكية بالسمك السردين .


سردين مقلي مقرمش

سردين مقلي مقرمش هو من افضل طرق السمك التي يعشقها الكثيرولكن لايعرف الكثير طريقة عمل سردين مقلي مقرمش

 

مقادير سردين مقلي مقرمش

سردين

 بقدونس 

نعناع 

عصير ليمون 

زيت زيتون 

ثوم 

دقيق 

بابريكا 

ملح – فلفل 

زيت 


طريقة سردين مقلي مقرمش
* اخلطي جميع المكونات مع بعضها في كبة كهربائية حتى تصبح عجينة

* تبلي بها سمك السردين

* ضعيه في الدقيق واقليه في زيت غزير ساخن ثم قدميه

الشيف شربيني - الشيف

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