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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جاية من ورا الجاموسة.. مذيعة تشن هجوما على متابعة وصفتها بهذه الكلمات.. فيديو

الإعلامية أميرة
الإعلامية أميرة عبيد

شنت الإعلامية أميرة عبيد هجوما حاد على إحدى متابعيها، والتي تدعى فريدة أحمد، التي علقت قائلة على منشور لها قائله: كويس إن الفلاحة اللي جاية من ورا الجاموسة اللي عشان تقول كلمتين على بعض بتقولي في  فيها ساعتين أصل تعليم فلاحين معلش، أشكال ما يعلم بها إلا ربنا". 


وقالت أميرة عبيد خلال برنامجها "هي وهما" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،: “فعلاً أنا تعليم فلاحين وافتخر إني بنت ريفية وأنا فلاحة وافتخر والله العظيم وده وسام علي صدري ، الفلاحين يعني الأصل يعني الشرف وحطوا تحت كلمة الشرف ألف خط يعني الأخلاق علمونا في بلدنا إن البنت خط أحمر الحمدلله ...  وأنا عندي أصول غيري بيحلم بيها  مفتكرش إن الأصول دي موجود عند الشخصية النكرة الفيك دي اللي مسمية نفسها فريدة".

وأشارت: "بصراحة المدح اللي في التعليق هيديني فرصة أتكلم عن أهم ميزة  في أميرة عبيد اللي هي عاداتي وتقاليدي التي اعتز بها وبشكر ربنا عليها طول الوقت أنا اتولدت في قرية ريفية  ناسها ولاد أصول وأنا بحترم كل أهل بلدي من أصغر طفل لأكبر راجل".

جاية من وراء الجاموسة

وأتمت قائلة: أما بخصوص جاية من وراء الجاموسة أنا بس عايزه أسأل سؤال هي السمنة البلدي واضحة علي وشي أوووي كدة  طيب الحمدلله ،هي الجاموسة إيه غير سمنة وألبان وقشطة ، عز وخير عمرك ما هتعرفي قيمتة ولا تعيشي فيه ، وعلى فكرة  أنا عرفت الشخصية السامة دي مين ومش مستغربة بس عايزة أنصحك نصيحة صغيرة قد كدة روحي  أتعلمي من الفلاحين إزاي تنجحي وتخدمي بلدك بدل الحقد والغل اللي وصلك للي إنتي في ده".

الإعلامية أميرة عبيد الجاموسة تعليم الحدث اليوم تشن هجوما هجوما متابعة الكلمات

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