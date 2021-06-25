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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المطربة حنان تكشف كواليس أغنيتي "السهرة تحلى" و "الشمس الجريئة"

المطربة حنان والفنان
المطربة حنان والفنان محدت صالح

حل كلا من هشام عباس ومدحت صالح وحنان ضيوفا على الإعلامية "ياسمين عز"، ببرنامج "ليلة الخميس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

روت المطربة حنان، بعض الحقائق حول أغنيتي "السهرة تحلى" و "الشمس الجريئة"، قائلة:" أغنية السهرة تحلى كانت بتاعتي وأنا رفضتها..ومدحت صالح وقتها عرض علينا نبدل هو ياخد أغنية السهرة تحلى وأنا أغنية الشمس الجريئة".
 

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وقامت "حنان" خلال حوارها ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: بإداء أغنية الشمس الجريئة على الهواء مباشرا.

 

وعلق الفنان هشام عباس على حديث المطربة "حنان" ، قائلا: "أغنية شمس الجريئة كسرت الدنيا ومكنتش أعرف أنها بتاعت مدحت صالح".
 

كما أشعل المطرب "هشام عباس" مسرح "ليلة الخميس" بأغنية "الله يسلم حالك".
 

وكان قد طرح المطرب مدحت صالح قد طرح برومو أغنيته الجديدة الثانية  "يتقال" عبر قناته على موقع يوتيوب، ومن المقرر أن تكون الأغنية ضمن ألبومه الجديد والذى من المقرر أن يطرحه كاملا خلال الأيام القليلة المقبلة.
 

ويتعاون مدحت صالح فى هذه الأغنية مع الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجيه، جيتار أحمد حسين.
 

وتقول كلمات الأغنية التى طرحها مدحت صالح : "يتقال.. زى ما يتقال، خدنا إيه من الناس.. دى غيرة وكلهم شايفين، اتنين فرحانين عايشين.. واحنا فينا حاجات كتيرة مش فى ناس تانيين، يتقال زى ما يتقال.. انت عندى حاجة تانية هما ولا فارقين.. خلى اللى يتكلم يا حبيبى يتكلم.. أنا قلبى أهوه مسلم يا روح الروح، مين اللى يشغلنى أو يبعدك عنى.. وعيونى تسبقنى مكان ما تروح. وانت جنبى يبان، قد ايه غالى عليا وقد ايه ملهوف، قلقان قولى ليه قلقان.. هات عنيك قدام عنيا وانت تنسى الخوف، يتقال زى ما يتقال.. انت عندى حاجة تانية وانت بكرة تشوف.. خلى اللى يتكلم يا حبيبى يتكلم.. أنا قلبى اهوه مسلم.. يا روح الروح".

وطرح النجم مدحت صالح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "القسوانى" من كلمات محمد فتحى، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أسامة كمال.
 

هشام عباس مدحت صالح المطربة حنان برنامج ليلة الخميس اخبار التوك شو

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