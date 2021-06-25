مصرع واصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

لقي عامل مصرعه، وأصيب 5 أشخاص آخرون، في حادث سير، وقع، مساء أمس الخميس، إثر إنقلاب سيارة ملاكي، أمام مركز تدريب الغفر بمنطقة الحمرايا شرق النيل مدينة بني سويف الجديدة.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ملاكي، أمام مركز تدريب الغفر بمنطقة الحمرايا شرق النيل مدينة بني سويف الجديدة.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة «علي ناجي حلمي» 46 سنة، عامل، وإصابة 5 آخرون، هم: مدثر علي ناجي، ١٨ سنة، مصابًا بجروح و كدمات متفرقة، واسلام محمد احمد، ٣٧ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وجودي محمد عبدالتواب، ٨ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، ومحمد عبدالتواب حسين، ٤٠ سنة، محامي، مصابًا بإشتباه ما بعد الإرتجاج، ويوسف مرزوق يوسف، ٣٠ سنة، محامي، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود الفقري، جميعهم يقيمون مدينة بني سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، بسيارة الإسعاف رقم (8387) ونقلت جثة المتوفي والمصابين الخمسة إلى قسم الطواري بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللأزم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى، وتم إيداع حثة المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة المرور لطبيعتها، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي صّرحت بدفن جثة المتوفي بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.