عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كليب الملوك لـ أحمد سعد وعنبة يقترب من مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.. فيديو

احمد سعد
احمد سعد

حقق كليب “الملوك” للمطرب أحمد سعد وعنبة والدبل زوكش نجاحا كبيرا ،وحقق اكثر من ٧٠٠ الف مشاهدة وتصدر تريند رقم ٢ بعد طرحه بساعات قليلة عبر اليوتيوب .

طرح الفنان أحمد سعد، أغنية “الملوك”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكان أحمد سعد، قد نشر “برومو” كليبه الجديد، الملوك، عبر حسابه على إنستجرام، كاشفا موعد طرحه، وهو اليوم الأربعاء؛ وذلك بعدما روج للأغنية، من خلال نشر بوستر جديد لها، مصحوبا بتعليق: «سكوت سكوت، جت الملوك، قريبًا، جامعة ميوزك».

أغنية أحمد سعد الملوك 

وشوق الفنان أحمد سعد متابعيه، لصدور أغنية جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر أحمد سعد صورة البوستر الرسمي للأغنية، والتي تحمل أسم "الملوك"، وعلق عليها كاتبًا: "قريبًا".

ويظهر أحمد سعد علي البوستر مرتديا “جاكيت” و"تي شيرت" باللون الأبيض، مع بنطلون جينز باللون الكحلي.

txt

الملوك .. أحمد سعد يطرح أحدث كليباته اليوم الأربعاء

txt

فيديو جراف.. بعد انفصاله عن خطيبته علياء بسيوني.. نساء في حياة أحمد سعد

انفصال أحمد سعد 

وما لا يعرفه كثيرون أن أحمد سعد، انفصل عن خطيبته علياء بسيوني، بعد أشهر قليلة من خطبتهما، وهذا ما يؤكده حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، إذ قام بإلغاء متابعة خطيبته وحذف صورهما والفيديوهات التي ظهرا فيها سويا، كما أنهما لم يترددا على الأماكن العامة مثلما كان معتادا بينهما خلال فترة الخطوبة.

وأكد صحة الخبر أيضا، قيام علياء بسيوني، بحذف حالتها الاجتماعية (مخطوبة) عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يؤكد هذا الخبر الذي نفاه أحمد سعد، قبل عدة أشهر ، وذلك بعدما احتفل أحمد سعد، في صيف 2020 بخطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، وأعلن الخبر من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام".. وجاء الاحتفال بعدما ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر الجاري.

أزمة خناقة أحمد سعد في البنزينة

بدأت الأزمة يوم الجمعة 4 يونيو، حينما نشرت إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة، داخل "محطة بنزين"، ظهر فيها الفنان أحمد سعد، يقوم بالتشاجر مع شاب، في ظل قيام رجلين بتهدئته.

وكشفت الفتاة، عن تفاصيل الواقعة، بحسب قولها: «النهاردة كنت في بنزينة إمارات مصر جنب داون تاون وشوفت شاب صغير.. في العشرينيات كان معدّي من ورا عربية BMW x5/6 بيضاء، والعربية كانت بترجع بسرعة وكانت هاتخبط الولد، فا الولد كرد فعل طبيعي قاله “خلي بالك وأنت راجع يا حبيبي».

وتابعت الفتاة: «اتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد راح عليه وقاله "بتكلم مين كده يلا؟" فا الولد رد عليه قاله "يلا؟ بكلمك أنت" وطبعا الكلام ماجاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة ووقعه عالأرض قدام عربيتي بالظبط وقطعله تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام؛ فرد علينا بشتايم قذرة جداً وابتسملنا ومشي بالعربية».

واختتمت شاهدة العيان على الواقعة، كلام منشورها، قائلة: «الموقف ده بينلي قد إيه إحنا بندي قيمة لأشخاص ماتستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جداً».

وكشفت شاهدة العيان على واقعة مشاجرة الفنان أحمد سعد، داخل إحدى محطات وقود السيارات «بنزينة» في القاهرة الجديدة، عن تطورات جديدة، تخص الواقعة التي اعتدى فيها المطرب الشعبي بالضرب على شاب وصفعه بالقلم.

أحمد سعد الفنان أحمد سعد دبل زوكش أغنية أحمد سعد الملوك عنبة

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يدعو أردوغان إلى إزالة العقبات لإحياء العلاقات مع تركيا

فيديو .. دنيا سمير غانم تتوجه بالشكر لمن ساندها فى أزمتها وتكشف عن وصية والدها

أمريكا.. عضو بالكونجرس يكشف عدد الأفغان المقرر إجلاؤهم لدول في الخليج بعد الانسحاب

مؤتمر برلين 2 ..أطماع الأتراك في ليبيا ..وآليات "قصقصة ريش" المرتزقة والمليشيات

حسين لبيب يكشف كواليس تحديد عقد زيزو مع الزمالك

هونر تنضم لسباق الهواتف القابلة للطي بثلاثة أجهزة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

جاية من ورا الجاموسة.. مذيعة تشن هجوما على متابعة وصفتها بهذه الكلمات.. فيديو

غير قادرة على التحرك.. تطور في حالة دلال عبد العزيز.. خاص

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

فيديو .. دنيا سمير غانم تتوجه بالشكر لمن ساندها فى أزمتها وتكشف عن وصية والدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ