تعرف على تفاصيل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بحضور وزيرة الثقافة

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الخامسة " دورة النيل " والذى يقام فى الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، والسفير كرستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بمصر ، والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان ، بجانب كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية ، بالإضافة إلى العديد من النقاد ووسائل الإعلام المختلفة .

وجاء ذلك وسط أجواء تحمل عبق التاريخ وسحر الماضى وأضواء وإبهار الحاضر تواصل عاصمة الشباب الإفريقى استضافة المهرجانات والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا .

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وقد بدأت فعاليات المهرجان بالسلام الوطنى ، أعقبها وقائع حفل الافتتاح والتى تضمنت إلقاء العديد من الكلمات لأبرز الحاضرين حيث قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، فى كلمتها انه يسعدنى تواجدنا لافتتاح الدورة الخامسة، تلك الدورة التى تقام فى ظل الظروف الراهنة ، والتى تعكس حرص الدولة على استمرار الحياة الثقافية رغم التحديات الراهنة، حيث حرصت الوزارة على تقديم كافة الدعم لتسليط الضوء على المرأة

وأوضحت إن المهرجان استطاع أن يضع بصمة مهمة على صعيد الثقافة المصرية والعالمية ، ويسلط الضوء على قضايا المرأة، من خلال ما يقدمه من فعاليات، وإبراز دور المرأة ، موجهه التحية لمهرجان أسوان لدعم المواهب الفنية عبر الورش الفنية ،مما يعكس القوة الناعمة للثقافة فى تبنى قضايا المجتمع .

ووصفت مهرجان أسوان أفلام المرأة، بأنه استطاع تحريك المياه الراكدة، كما أصر على الحياة ، وفى النهاية وجهت الشكر والتقدير للمهرجان والقائمين عليه، ووجهت شكر خاص لكافة الحاضرين .

فيما رحب اللواء أشرف عطية في كلمته بإقامة المهرجان فى أسوان للعام الخامس على التوالى ، مؤكداً على أن إقامة هذا المهرجان في ظل تحديات جائحة كورونا يؤكد علي قدرة الدولة في إقامة أي فاعليات حيث تم اليوم افتتاح فعالياته على أرض أسوان الطيبة ببشاشة أهلها ليضيف هذا المهرجان زخماً وتوهجاً فنياً وثقافياً وسياحياً ، وليساهم فى إعلاء إسم أسوان فى سماء الفن .

وقدم محافظ أسوان الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها اللامحدود لأى فعاليات أو أنشطة ثقافية أو فنية تقام على أرض أسوان الطيبة ، وأيضاً لمجلس أمناء المهرجان ، وكافة الحاضرين من الفنانين والنقاد والسينمائيين من مختلف دول العالم ، موجهاً التحية للحاضرة الغائبة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والتي شاركت في الدورات السابقة للمهرجان .

وفى كلمته أكد محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، أن دورة المهرجان هذا العام ، تحمل اسم دورة النيل، هذا العام، فى ظل ارتباط المصريين بالنيل مصدر العطاء للمصريين ، قائلاً : أنه كان لدينا إصرار على انعقاد دورة مهرجان هذا العام والتى أجلت من شهر فبراير الماضي نظراً لظروف جائحة كورونا ، فى ظل اهتمامنا بقضايا سينما المرأة

ووجه شكره لدعم ومشاركة وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان، والسفيرة مرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان والدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كرستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر .

هذا وقد شهدت فعاليات إفتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة قيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتكريم الدكتورة مايا مرسي بمنحها جائزة إيزيس الكبري للإنجاز في مجال قضايا المرأة ، والدكتورة فايزة الخرافي بمنحها جائزة الريادة كأول مديرة جامعة في المنطقة العربية ، كما تم تكريم صانعات السينما ومن بينهم خبيرة الأرشيف مني البنداري ، والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار ، والمخرجة المصرية ساندرا نشأت ، بجانب تكريم نجمات السينما من مصر والعالم ومن بينهم إلهام شاهين ودنيا سمير غانم ، وكذا النجمة الفرنسية ماشا ميريل ، كما تم تقديم عرض برمو للأفلام المشاركة، وبرمو أعضاء لجان التحكيم المشاركين في المهرجان .

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