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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

العسال: تسييس الحكم في قضية حنين حسام لأغراض خبيثة

المستشار محمود العسال
المستشار محمود العسال

 

قضية حنين حسام.. أكد المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفضه التام التعليق، ونقد حكم القضاء المصرى فى قضية المدعوة حنين حسام من قبل بعض المنظمات الحقوقية وبعض الأصوات الشاذة والتي تستنكر الحكم بحقها.


وأضاف العسال خلال تصريحات له اليوم، أن القضاء المصري قضاء مستقل نزيه ولا يتدخل أحد في أحكامه وغير موجه ويحكم وفق نصوص قانونية وضعها المشرع المصرى اتساقا مع الدستور و مشهود لهم بالكفاءة.

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قضية حنين حسام

 

وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن قضية حنين حسام جنائية أخلاقية فى المقام الاول والأخير إذ ثبت قيام حنين حسام بالدعوة لفتيات لغرف مغلقة مقابل الحصول على الدولارات، واستقطاب الفتيات استغلالاً لأزمة كورونا  والاتجار في البشر، والتحريض على الفسق والفجور، وإيهام الفتيات  أنهن سيعملن كمذيعات.


واوضح العسال ان التعليق على أحكام القضاء تدخل سافر في شؤونه ولا يمكن الصمت على ذلك.


وطالب رئيس الوطني لحقوق الإنسان جميع الأصوات المكشوفة مواقفها مسبقًا، بمعرفة تفاصيل قضية حنين حسام قبل نقد أحكام القضاء او التعليق عليها.


وشدد المستشار محمود العسال، على ان عماد الاحكام فى مصر  سيادة القانون والإستقلال و أن هناك اهتمام كبير بحقوق الإنسان في  مصر من خلال توفير كافة الأجراءات والضمانات القانونية والتى تكفل محاكمة عادلة لأي شخص سواء مصرى أو أجنبى، وإتاحة كافة الاجراءات القانونية والحقوقية للدفاع عن نفسه. 

 

ونوه إلى ان الحكم الصادر ضد حنين حسام غيابيا، وليس نهائي ولها أحقية بإعادة  إجراءات محاكمتها مرة أخرى وبحضور محاميها ومن الوارد تخفيف الحكم أو تأييده حسبما يتضح من دفاعها أمام المحكمة. الأمر الذى يؤكد على الشفافية التامة في مختلف القضايا المنظورة أمام القضاء أما التقول وتزييف الحقائق والتعليق على أحكام القضاء  الإساءة مرفوضة تمامًا ومستهجنة ومصيرها إلى زوال ولا يمكن ان تمس صرح العدالة الشامخ المستقل.

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