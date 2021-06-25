أمريكا.. عضو بالكونجرس يكشف عدد الأفغان المقرر إجلاؤهم لدول في الخليج بعد الانسحاب

المترجمون سينقلون إلى قطر والبحرين والكويت والإمارات

قال النائب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، مايك ماكول، مساء أمس الخميس، بأن إجلاء الولايات المتحدة لمترجمين أفغان سيشمل أفراد عائلاتهم، مؤكدًا أن العدد الإجمالي لمن سيتم إجلاؤهم من أفغانستان يصل إلى 50 ألفا.

وأضاف ماكول في تصريحات لوكالة "رويترز" أن الدول التي سيتوجه إليها الأفراد الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان تشمل الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

من جانب آخر، قال مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس إن إدارة الرئيس جو بايدن ستجلي مجموعة من المترجمين الفوريين والتحريريين الأفغان خارج أفغانستان قبل أن يكمل الجيش الأمريكي انسحابه حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات استخراج التأشيرات بأمان.

من جانبه قال بايدن إن الولايات المتحدة لن تخذل كل من قدم لها المساعدة في أفغانستان، وذلك قبيل استضافته، غدا الجمعة، الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية للبلاد، عبد الله عبد الله.

وقال البيت الأبيض إن الزيارة المرتقبة للقيادة الأفغانية إلى الولايات المتحدة "ستشدد على الشراكة الوثيقة" بين البلدين على خلفية عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وفي 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة بقيادة رئيسها آنذاك، دونالد ترامب، وحركة "طالبان" في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، أي في مايو 2021، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في قطر بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.

ومع اقتراب رحيل القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي موعدا نهائيا في 11 سبتمبر المقبل عن أفغانستان، واجهت إدارة بايدن ضغوطا متزايدة من النواب والمحاربين القدامى وغيرهم لإجلاء آلاف الأفغان الذين عملوا كمترجمين أو الذين ساعدوا في العمليات العسكرية الأمريكية هناك في العقدين الماضيين.

وتعيش الغالبية العظمى من الأفغان، أي ما يقرب من 12 مليونًا، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وحوالي ستة ملايين في المناطق الخاضعة لسيطرة طالبان، بينما يعيش حوالي 15 مليون شخص في المناطق المتنازع عليها داخل أفغانستان.

وقال النائب الجمهوري، بيتر ميجير، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأسبوع الماضي: "لدينا التزام أخلاقي بحماية حلفائنا الشجعان الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجلنا في أفغانستان، ونحن نعمل منذ شهور لإشراك الإدارة والعمل على وضع خطة ".

وأكد مسؤول أمريكي أن وتيرة وضع الخطط تسارعت في الأيام الأخيرة لنقل هؤلاء الأفغان وعائلاتهم من أفغانستان وهم الذين ساعدوا الأمريكيين خلال الحرب التي استمرت 20 عاما تقريبا إلى دول أخرى أو أراض أمريكية خلال النظر في طلباتهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأربعاء إن وزارة الدفاع تشرف على انسحاب منظم للقوات الأمريكية من أفغانستان، وأنها لم تشهد أي زيادة في العنف ضد قواتها هناك العام الماضي.

وأفادت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي الثلاثاء، بأن "عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان اكتملت بنسبة تجاوزت الـ50%".

وأضافت: "منذ قرار الرئيس جو بايدن أخرجت الولايات المتحدة ما يعادل 763 شحنة من المواد بحجم طائرة 17 - C من أفغانستان، وسلمت ما يقارب من 14790 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية لتدميرها".